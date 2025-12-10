Porsche töötajate esinduskogu hoiatas koondamiste eest

Saksamaa autofirma Porsche töötajate esinduskogu peab juhtkonnaga läbirääkimisi uue kärpeprogrammi üle ning hoiatas, et ohus võib olla iga neljas töökoht.

Porsche annab Stuttgarti ümbruses tööd umbes 23 000 inimesele ning kärped võivad mõjutada 5500 töökohta.

Töötajate esindaja Ibrahim Aslan ütles, et Porsche ähvardas paigutada arenduse ja tootmise ümber riikidesse, kus palgad on oluliselt madalamad. "See seab ohtu iga neljanda töökoha," ütles Aslan.

Porsche keeldus Aslani väiteid kommenteerimast, kuid teatas, et arvestades Euroopa autotööstuse ees seisvaid tohutuid väljakutsed, siis firma jaoks on oluline kulude optimeerimine, vahendas Financial Times.

Volkswageni gruppi kuuluv Porsche langes esimest korda kahjumisse juba 2022. aastal. Firma teatas juba veebruaris, et koondab Saksamaal 2029. aastaks 1900 töökohta.

Firma kannatab nüüd veel USA ja Hiina kaubandustõkete all, tarned Hiinasse on selle aasta esimese üheksa kuu jooksul langenud ligi 26 protsenti.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Porsche raskused peegeldavad samas kogu Volkswageni kontserni probleeme. Volkswagen kavatseb 2030. aastaks koondada oma põhiüksuses 35 000 töökohta.