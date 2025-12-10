Taani: Gröönimaa sunnitud rasestumisvastase kava ohvrid saavad hüvitist

Ajavahemikul 1960. aastate lõpust kuni 1991. aastani püüdsid Taani võimud vähendada Gröönimaa põlisrahva inuittide sündimust, sundides umbes 4500 naist ilma nende nõusolekuta kandma rasestumisvastast spiraali.

Septembri lõpus reisis Taani peaminister Mette Frederiksen Gröönimaa pealinna Nuuki, et ohvrite ees isiklikult ametlikult vabandada.

Kampaanial selles suures autonoomses Taani territooriumis "on olnud tõsised tagajärjed Gröönimaa naistele, kes on kannatanud nii füüsilise kui ka psühholoogilise kahju all, ja mis mõjutab tänaseni arusaama Taanist", ütles Taani terviseminister Sophie Løhde kolmapäeval tehtud avalduses.

"Kahjuks ei saa me nende naiste kannatatud valu ära võtta, kuid hüvitis aitab tunnustada nende läbielamisi ja nende eest vabandada," lisas Løhde.

Vaid mõni päev enne Frederikseni septembrikuist reisi Gröönimaale teatas Taani lepitusfondi loomisest, et maksta hüvitist kannatanud naistele ning teistele diskrimineerimise all kannatanud gröönimaalastele, kuid ei täpsustanud siis hüvitise summasid.

Kolmapäeval väljakuulutatud hüvitise saamiseks peavad ohvrid suutma "oma ütlusi põhjendada ja kinnitama au ja südametunnistuse juures, et rasestumisvastane vahend paigaldati neile nende teadmata või nõusolekuta", seisis avalduses.

Hüvitisskeem peaks algama 1. juunil 2026.