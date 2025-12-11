Tallinna vene gümnaasiumi juhi ametist vabastamine lükkus uude nädalasse

Tallinna uus linnavalitsus pidas sel nädalal oma esimest istungit, kuid haridusameti detsembri alguses tehtud ettepanek vabastada ametist Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi direktor Sergei Teplov istungi päevakorda ei jõudnud. Tulevase hariduse abilinnapea Andrei Kante kinnitusel vormistatakse otsus ilmselt järgmisel nädalal.

Tallinna haridusamet tegi detsembri alguses ettepaneku vabastada Sergei Teplov ametist, põhjuseks vastuseis eestikeelsele haridusele üleminekule.

Haridusameti ettepaneku peab kinnitama ka linnavalitsus, kuid vahepeal vahetus linnavõim ning uue linnavalitsuse sellel nädalal toimunud esimese istungi päevakorda Teplovi ametist vabastamine ei jõudnud.

Haridusvaldkonna abilinnapeaks suunduv Andrei Kante (Keskerakond) ütles ERR-ile, et ta saab linnavalitsuse toiminguid kommenteerida siis, kui on seal ka füüsiliselt kohal ning on ka ametlikult abilinnapeaks kinnitatud.

"Minu ametiaeg algab homsest. Seda ei olnud seal istungil ilmselt sellel põhjusel, et mind ei olnud kohal," lausus Kante.

Ta kinnitas, et Teplovi ametist vabastamise asjus ei ole ümber mõeldud.

"Ootame korralist istungit, siis on ka vastutav abilinnapea ametis," sõnas Kante.

Järgmine korraline istung toimub linnavalitsusel tuleva nädala teisipäeval.

Tallinna haridusamet ei pidanud koostöö jätkamist Teploviga võimalikuks, sest kontrolli käigus ilmnes, et tema juhitavas gümnaasiumis andsid tunde vajaliku keeletasemeta õpetajad ning eestikeelsele õppele üleminekule seisti juhtkonna tasandil vastu.

Tallinna haridusamet on juba välja kuulutanud konkursi Kesklinna vene gümnaasiumile uue direktori leidmiseks. Avaldusi võtab amet vastu kuni järgmise aasta 9. jaanuarini.

Kuni uue direktori ametisse asumiseni juhib kooli Mustamäe reaalgümnaasiumi direktor Natalia Vergun.

Teplov oli Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi direktor alates 2009. aastast. Enne seda oli ta kolm aastat (2006–2009) Haabersti vene gümnaasiumi direktor. Teplov on olnud Keskerakonna liige alates 2005. aastast.