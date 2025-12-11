X!

Tallinna vene gümnaasiumi juhi ametist vabastamine lükkus uude nädalasse

Eesti
Tallinna Kesklinna vene gümnaasium.
Tallinna Kesklinna vene gümnaasium. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna uus linnavalitsus pidas sel nädalal oma esimest istungit, kuid haridusameti detsembri alguses tehtud ettepanek vabastada ametist Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi direktor Sergei Teplov istungi päevakorda ei jõudnud. Tulevase hariduse abilinnapea Andrei Kante kinnitusel vormistatakse otsus ilmselt järgmisel nädalal.

Tallinna haridusamet tegi detsembri alguses ettepaneku vabastada Sergei Teplov ametist, põhjuseks vastuseis eestikeelsele haridusele üleminekule.

Haridusameti ettepaneku peab kinnitama ka linnavalitsus, kuid vahepeal vahetus linnavõim ning uue linnavalitsuse sellel nädalal toimunud esimese istungi päevakorda Teplovi ametist vabastamine ei jõudnud.

Haridusvaldkonna abilinnapeaks suunduv Andrei Kante (Keskerakond) ütles ERR-ile, et ta saab linnavalitsuse toiminguid kommenteerida siis, kui on seal ka füüsiliselt kohal ning on ka ametlikult abilinnapeaks kinnitatud.

"Minu ametiaeg algab homsest. Seda ei olnud seal istungil ilmselt sellel põhjusel, et mind ei olnud kohal," lausus Kante.

Ta kinnitas, et Teplovi ametist vabastamise asjus ei ole ümber mõeldud.

"Ootame korralist istungit, siis on ka vastutav abilinnapea ametis," sõnas Kante.

Järgmine korraline istung toimub linnavalitsusel tuleva nädala teisipäeval.

Tallinna haridusamet ei pidanud koostöö jätkamist Teploviga võimalikuks, sest kontrolli käigus ilmnes, et tema juhitavas gümnaasiumis andsid tunde vajaliku keeletasemeta õpetajad ning eestikeelsele õppele üleminekule seisti juhtkonna tasandil vastu.

Tallinna haridusamet on juba välja kuulutanud konkursi Kesklinna vene gümnaasiumile uue direktori leidmiseks. Avaldusi võtab amet vastu kuni järgmise aasta 9. jaanuarini.

Kuni uue direktori ametisse asumiseni juhib kooli Mustamäe reaalgümnaasiumi direktor Natalia Vergun.

Teplov oli Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi direktor alates 2009. aastast. Enne seda oli ta kolm aastat (2006–2009) Haabersti vene gümnaasiumi direktor. Teplov on olnud Keskerakonna liige alates 2005. aastast.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:18

ETV spordisaade, 11. detsember

21:54

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Tartusse jõudis vaatamiseks sealt pärit ajaloolise lodja makett

21:27

Järgmised paar päeva on ilm külmem, siis läheb taas soojemaks

21:22

Eesti soovib kormorani liigitada kütitavaks linnuks

21:21

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad harjutasid droonisõda

21:17

Kikepera looduskaitsealal toimuvad soostamise tööd peatati

21:09

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:53

Ukraina ründas esmakordselt Vene naftapuurtorni Kaspia merel Uuendatud

08:26

Eesti saab uue väikesaare

12:20

Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi Uuendatud

10.12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

10:32

Jaapan ja USA vastasid Hiina-Vene ühisele õhupatrullile oma jõudemonstratsioniga

10.12

"Pealtnägija": tänavate kokkuostja viis oma ärimudeli uuele tasemele

08:40

WSJ: Trumpi rahuplaan näeb ette laialdast koostöö taastamist Venemaaga

10.12

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile Uuendatud

10.12

Ministeerium kaalub pensionäride ja õpilaste tasuta sõidu kaotamist maakonnaliinidel

13:30

Eesti telekomifirmad valmistuvad tuleval aastal hindu tõstma

ilmateade

loe: sport

22:18

ETV spordisaade, 11. detsember

21:54

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

21:09

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

loe: kultuur

20:28

Galerii: Peeter Laurits avas näituse "Triksterid taasmetsastavad Eedenit"

20:09

Marko Mäetamm: kunstnikul on alati ruumipuudus

18:51

Vilen Künnapu esitleb ARS-i projektiruumis uusi suuremõõtmelisi maale

18:48

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat" Uuendatud

loe: eeter

11:49

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

11:23

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

09:49

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

08:16

Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

Raadiouudised

18:45

Tööd alustas tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

18:45

Kikepera looduskaitselal toimuvad metsa-ala soostamise tööd peatati

18:35

Hotellid ja restoranid loodavad tulusat detsembrit

18:35

Päevakaja (11.12.2025 18:00:00)

17:15

Venemaa on viimase aasta jooksul tugevdanud Soome-vastast kampaaniat

17:15

Psühhiaater Nõo surmasõitjast: politsei lükkab liialt vastutust tervishoiule

15:20

Raadiouudised (11.12.2025 15:00:00)

14:00

Tartu Annelinna planeeritakse uut ärilinnakut

13:55

Tallinna uus linnavalitsus jätab paika mitmed eelmise linnavalitsuse algatused

12:20

Raadiouudised (11.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo