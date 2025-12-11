Otse kell 16: Tallinna linnavolikogu valib teise aseesimehe
Tallinna linnavolikogu valib neljapäeval kell 16 algaval istungil teise aseesimehe ja kinnitab komisjonide koosseisud.
Linnavolikogu istungi päevakorras on:
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine;
Keskkonna- ja kommunaalkomisjoni koosseisu kinnitamine;
Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine;
Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine;
Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine;
Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine;
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine;
Strateegilise arengu komisjoni koosseisu kinnitamine;
Õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine;
Revisjonikomisjoni liikmete valimine;
Linnavolikogu aseesimehe valimine.
Toimetaja: Urmet Kook