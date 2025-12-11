Otse kell 16: Tallinna linnavolikogu valib teise aseesimehe

Linnavolikogu istungi päevakorras on:

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine;

Keskkonna- ja kommunaalkomisjoni koosseisu kinnitamine;

Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine;

Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine;

Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine;

Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine;

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine;

Strateegilise arengu komisjoni koosseisu kinnitamine;

Õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine;

Revisjonikomisjoni liikmete valimine;

Linnavolikogu aseesimehe valimine.