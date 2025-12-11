X!

Itaalia üks vanim ajaleht jäi ajakirjanike protesti tõttu ilmumata

Välismaa
Itaalia suurlinn Torino, kus La Stampa alustas ilmumist juba 1867. aastal
Itaalia suurlinn Torino, kus La Stampa alustas ilmumist juba 1867. aastal Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Press Office Of The City Of Turi
Välismaa

Agnelli perekond võib müüa Itaalia ühe vanima ajalehe La Stampa Kreeka miljardärile, kuid sellega pole rahul väljaande töötajad. Ajalehe ajakirjanikud korraldasid tehingu tõkestamiseks meeleavalduse ja neljapäeval ei jõudnud La Stampa paberväljaanne lettidele.

La Stampa ei olnud neljapäeval kioskites saadaval ning selle veebikülge pole uuendatud. Ajalehe toimetus teatas, et tegemist oli valusa otsusega, mis tehti pika koosoleku lõpus. 

Toimetus tegi otsuse pärast seda, kui selgus, et La Stampa emafirma Gedi on müügis.

Gedi kuulub Agnelli perekonna valdusfirmale Exor, mis kavatseb selle müüa Kreeka miljardäri Theodore Kyriakou ettevõttele.

Kõnealune firma kannab nime Antenna ja selle asutas 1989. aastal Kreeka magnaat Minos Kyriakou, pärast tema surma juhib ettevõtet tema poeg Theodore. Perekonna peamine äritegevus on seotud laevandusega, kuid nad tegelevad ka kinnisvara ja varahaldusega, vahendas Financial Times.

Gedi teatas, et kõnelused Antennaga algasid suvel ja peaksid lõppema 2026. aasta esimeseks kvartaliks. 

Gedi kontserni kuulub ka vasaktsentristlik ajaleht La Repubblica ning selle toimetus teatas, et sai käimasolevatest kõnelustest teada meedia kaudu. "See on sama ettevõte, mis on juba kuid järjekindlalt eitanud kõneluste olemasolu," teatas La Repubblica toimetus.

Gedi moodustab Exori varadest väikese osa, kuid Torinos asuv La Stampa on olnud Agnelli perekonna omanduses alates 1920. aastatest. Leht asutati juba 1867. aastal.

Torinos asub ka Agnellide loodud autofirma Fiat, mis kuulub nüüd Stellantise kontserni. Agnelli perekond on Pariisi börsil noteeritud Stellantise suurim aktsionär. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

