Kikepera looduskaitsealal toimuvad soostamise tööd peatati

Kohalik ettevõtja andis kohtusse Pärnumaal Saarde vallas Kikepera looduskaitsealal toimuvad soostamistööd. Kohus andis esialgse õiguskaitse ja novembri lõpus alanud tööd neljapäeval peatati. Lisaks on Saarde vald saanud soostamistööde kohta seisukoha õiguskantslerilt, kelle hinnangul puudub praegu nii soostamise mõjusid tervikuna hindav dokument kui ka vastutaja, kui peaks tekkima kahju.

Novembri lõpus alustati Kikepera looduskaitsealal ligi 3100 hektaril soostamistöödega. Kuigi ka Saarde vald kaalus kohtusse minekut, pöördus kohtussse hoopis Saarde valla metsakinnistu omanik ja ettevõtja, sooviga keelata keskkonnaametil kõik tööd, mis on Kikeperas alustatud või kavandatud. Kohus andis esialgse õiguskaitse ning neljapäeval peatati tööd 30 päevaks.

"Selle kaebusega me tahame kaitsta metsasid nende eest, kes looduse kaitsmise sildi all metsasid uputada soovivad ehk hävitada. Ja esindame kaebajaid, kellel on kinnistu Kikepera kaitsealal, kelle ala jääb nende tööde alla osaliselt. Kuna see on seal alal, siis ka veerežiimi muutmine ilmselgelt nende kinnistu väärtust vähendab. Seal on väga palju rikkumisi, millest olulisemad on need, et meie kaebajate käest pole nõusolekut küsitud, teda ei ole teavitatud. Selle tegevusega muudetakse veerežiimi Pärnu linna suurusel alal. Seal ei ole hinnatud seda, milline on mõju näiteks väga olulistele kaitsealustele liikidele, nagu musträhn ja värbkakk," lausus kaebaja esindaja Allar Jõks.

Meie keskkonnaametina kavatseme selle vaidlustada, sest me näeme, et need tööd on üsna põhjalikult planeeritud. Need tööd on tehtud parimate ekspertide, hüdrogeoloogide poolt, kõik mõjud on läbi kaalutud ja selle konkreetse kaebuse esitaja on väitnud, et tööd toimuvad tema maa peal, mida tegelikult ei ole," ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk.

Saarde vald pöördus aga õiguskantsleri poole, sest on kogu aeg leidnud, et soostamistööde mõju Saarde elanikele ja piirkonna üleujutusohule pole piisavalt hinnatud. Õiguskantsleri hinnangul puudub praegu nii soostamise mõjusid tervikuna hindav dokument kui ka vastutaja, kui peaks tekkima kahju.

"Kui tavaliselt keskkonda oluliselt muutvate otsuste tegemiseks on ette nähtud kindel kord, kus on kirjas, mis on lubatud, mis on keelatud ehk näiteks kui kardetakse üleujutusohtu, et siis mida ja kes peab tegema, kui üleujutusoht ikkagi tekibki. Praegu selgus, et koosluse taastamise juures huvitaval kombel sellist terviklikku haldusakti üldse ei olegi. See oli meile ka üllatus. Seetõttu pöörduski õiguskantsler ministrite poole, et ühelt poolt neile teada anda sellest olukorrast ja teiselt poolt, et mis see lahendus on," lausus õiguskantsleri ettevõtluskeskkonna juht Evelin Lopman.

"Me väga tunnustame seda, et õiguskantsler on jäänud suures plaanis samale seisukohale, millele vallavolikogu omal ajal viitas, et kogu piirkonna mõju ei ole piisavalt uuritud ja Kikepera taassoostamine võib kardinaalselt muuta selle piirkonna elanike elukvaliteeti, muuta keskkonda ja üldse tuua kaasa ettearvamatuid tagajärgi," ütles Saarde vallavolikogu liige Kadri-Aija Viik.

"See, mis puudutab õiguskantsleri kirja, see jõudis vist täna, mina ei ole jõudnud sellega isegi veel tutvuda mitte, aga kindlasti vaatame selle läbi. kogu projekti juures on lähtutud sellest eeldusest, et selle projekti alusel tehtavate tööde mõju ei oleks negatiivne. Ja sellest lähtuvalt on ka töödega alustatud ja nüüd on need tööd peatatud. Ootame ära, mis kohus ütleb, mis edasi saab ja siis saab juba tegutseda või ei saa tegutseda. Me saame selguse, millistel tingimustel ja kuidas on võimalik Eestis taastamistöid teha," lausus keskkonnaminister Andres Sutt.

"Suurema vaidluse osas tahame ka keskkonnaametina saada rohkem selgust, milliseid töid me võime kaitsealal planeerida, sest antud juhul tööd on planeeritud ainult kaitsealal," märkis Kukk.