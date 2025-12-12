USA rahandusminister lubab ameeriklastele tulude kasvu

Tema sõnul tuleb raha 2026. aasta esimeses kvartalis tänu maksukärbetele president Donald Trumpi laiaulatuslikus "One Big Beautiful Bill" seaduses, vahendas väljaanne New York Post.

"Ma arvan, et me näeme tagasimakseid 100–150 miljardi dollari mahus, mis võib ulatuda 1000–2000 dollarini leibkonna kohta," ütles Bessent kolmapäeval.

Tema sõnul teevad selle võimalikuks mitmed seaduses sisalduvad sätted, sealhulgas automaatne mahaarvamine ja jootrahade maksuvabastus.

Töötavad ameeriklased ei ole veel oma maksumaksmise staatust muutnud, seega saavad paljud järgmisel aastal tagasimakseid, ütles ta. Pärast tagasimakse saamist eeldatakse, et USA elanikud muudavad oma maksukohustuse staatust, et igalt palgatšekilt võetaks vähem makse, rääkis ta.

Seejärel näevad töötajad oma palgas reaalset tõusu, lubas Bessent.

Esmaspäeval ütles Valge Maja riikliku majandusnõukogu direktor Kevin Hassett, et ameeriklased saavad CNBC andmetel järgmisel aastal tõenäoliselt lisaks 1600–2000 dollarit, peamiselt maksutagastuse kaudu.

Juulis võeti vastu seadus nimega "One Big Beautiful Bill", mille kriitikud väitsid, et see soosib rikkaid ja kärbib olulisi teenuseid, nagu meditsiiniabi Medicaid ja toidutalongide jagamist.