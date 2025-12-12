Keskerakond ja Isamaa avaldasid Tallinna linnaosavanemad

Keskerakond ja Isamaa avaldasid reedel oma kandidaadid Tallinna linnaosavanemate kohtadele.

Keskerakonna poolt on Põhja-Tallinna linnaosavanema kandidaat Manuela Pihlap, Kesklinna linnaosavanema kandidaat Nikita Groznov, Pirita linnaosavanema kandidaat Kaido Saarniit, Haabersti linnaosavanema kandidaat Oleg Siljanov ja Lasnamäe linnaosavanema kandidaat Miroslav Berezovski.

Manuela Pihlap juhtis Põhja-Tallinna Valitsust aastatel 2021-2024, Kaido Saarniit Pirita linnaosa aastatel 2022-2024 ja Oleg Siljanov Haaberstit 2021-2023. Nikita Groznov töötas Nõmme linnaosavanema asetäitjana aastal 2021 ja Kesklinna Valitsuse linnaosavanema asetäitjana 2022-2024. Miroslav Berezovski on end teostanud erasektoris ja ta kuulub kolmandat koosseisu Tallinna Linnavolikogusse.

Isamaa avalikustas oma kandidaadid Mustamäe, Kristiine ja Nõmme linnaosavanemateks.

Mustamäe linnaosa vanemana jätkab Marja-Liisa Veiser. Kristiine linnaosa juhiks saab senine Kesklinna vanem Ahti Kallikorm. Nõmme linnaosavanema kandidaadiks esitab Isamaa ettevõtja, erakonna eestseisuse liikme ning Nõmme osakonna esimehe Gerry Konnovi.