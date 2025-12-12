Kohus algatas Pädaste mõisa omanikfirma pankrotimenetluse

Novembris andsid Pädaste mõisa pidajad sotsiaalmeedias teada, et 30 aastat tegutsenud restoran ja spaahotell lõpetab tegevuse ja pannakse müüki. 27. novembril nimetas Tartu maakohus ametisse OÜ Siiliku ajutise pankrotihalduri ning keelab ettevõttel ilma pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutada.

Üks ettevõtte omanikest Hans Martin Breuer ütles Kroonikale, et usutavasti võtab pankrotihaldur mingil hetkel ühendust kõigi võlausaldajatega, et nende nõudeid lahendada, kuid mõisa tuleviku kohta oleks vastutustundetu praegu midagi spekuleerida. Ta märkis, et loodetavasti jätkab mõis tegevust.

Pädaste mõisa pidav ettevõte on viimastel aastatel tegutsenud kahjumlikult. Siiliku käive oli eelmisel aastal üle 887 000 euro, kuid kahjumiks kujunes 292 000 eurot. Ka 2023. aastal jäi ettevõte 334 000 euroga kahjumisse.

12. detsembri seisuga on OÜ-l Siilik riigi ees veidi üle 113 000 euro ulatuv maksuvõlg, mille tasumiseks on koostatud graafik.

Mõisa pidanud ettevõtte tegelikud kasusaajad olid Hans Martin Breuer ja novembris surnud Imre Sooäär ning kaudne osalus on Machiel de Vriesil.

Ajutine pankrotihaldur peab OÜ Siilik tegevuse kohta aruande esitama hiljemalt tuleva aasta 23. jaanuariks.