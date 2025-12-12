Viljandimaal hukkus sigala laevaringus vähemalt sada looma

Päästjad on alustanud tööd, et toestada hoonet ja katsuda välja tuua veel elusaid loomi, kirjutab Sakala. Hoones oli 400 siga.

"Inimestega on kõik korras," kinnitas Sakalale Atria Eesti juht Meelis Laande, kes reede keskpäeval sündmuskohale sõitis.

Atria Eesti aktsiaseltsile kuuluv Alliku sigala on üks kahest Veeliksel asuvat laudast.