Soome ostab USA-lt täiustatud õhk-õhk-tüüpi rakette AMRAAM AIM-120D-3

"Selle ostuga saab Soome juurdepääsu raketi uusimale ja võimsaimale versioonile, mis parandab meie võimet reageerida ohtudele operatiivkeskkonnas. Ost tugevdab veelgi koostalitlusvõimet Ühendriikide ja teiste liitlastega," ütles Häkkänen.

Kaitseministeeriumi teatel on raketid ühilduvad lähitulevikus Soome õhuväes kasutusele võetavate F-35A mitmeotstarbeliste hävitajatega.

USA kongress andis 2025. aasta septembris loa Raytheoni toodetud AMRAAM-rakettide müügiks Soomele. Need tarned toetavad F-35 kasutuselevõttu, kusjuures D-3 on raketi kõige arenenum versioon, rõhutas kaitseministeerium.

Lisaks rakettidele hõlmab hange ka koolitusmaterjale ja -dokumentatsiooni, varuosi, transporditeenuseid ning tootja ja tarnija pakutavaid koolitus-, remondi- ja tugiteenuseid.

Soome õhuvägi opereerib praegu 62 McDonnell Douglas F/A-18 Hornetit. Teatati, et nende teenistusest mahakandmine algab 2025. aastal, peamiselt varuosade osas.

Aastaks 2030 asendatakse need 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II hävitajaga.