Eesti soovib Euroopa Liidult miinimummaksu erandi pikendamist

Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon (OECD) soovitab maksuparadiiside väljajuurimiseks kehtestada suurte rahvusvaheliste ettevõtete kasumitele ülemaailmselt 15-protsendilise miinimummaksu. Eesti rahandusministeeriumi hinnangul toob keeruka süsteemi rakendamine tõenäoliselt rohkem kulu kui maksuga kogutakse. Nüüd kui ka USA soovib oma suurettevõtetele erandit, ei näe Eesti mõtet maksul, mida tegelikult kõik riigid ei rakenda, ütles Brüsselis Joakim Klementile rahandusminister Jürgen Ligi.