Saksamaa: Zelenski kohtub esmaspäeval Berliinis Euroopa liidritega

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõidab esmaspäeval Berliini, et kohtuda Euroopa liidrite ning EL-i ja NATO juhtidega, teatas Saksamaa valitsuse pressiesindaja Stefan Kornelius.

"Zelenski osaleb Saksa-Ukraina ärifoorumil ja arutab kantsler Friedrich Merziga rahuläbirääkimiste seisu Ukrainas", ütles Kornelius.

"Õhtul ühinevad kõnelustega arvukad Euroopa riigipead ja valitsusjuhid ning EL-i ja NATO juhid," lisas Kornelius.

Berliinis peetakse läbirääkimisi vähemalt Ukraina, Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa osalusel. Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitti varasema avalduse kohaselt oli ebaselge, kas Ühendriigid saadavad kõnelustele oma esindaja.

Leavitti sõnul on USA president Donald Trump äärmiselt frustreerunud nii Venemaa kui ka Ukraina pärast.

"Eks näis, kas me kohtumisel osaleme või mitte," ütles Trump ise reede varahommikul.

Zelenski sõnul loodab tema riik saada USA kongressi heakskiidu võimalikele julgeolekugarantiidele, et muuta need õiguslikult siduvaks.