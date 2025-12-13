Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast tabas taas Ukraina droonirünnak

Oluline 13. detsembril kell 7.00

Saratovi oblasti kuberner Roman Busargin ütles Telegramis, et tsiviilinfrastruktuur on kahjustatud ja et on inimohvreid, kuid ta ei täpsustanud nende arvu. Varem hoiatas ta, et piirkond seisab silmitsi droonirünnaku ohuga.

Mitmed Telegrami kanalid avaldasid kohalike elanike jagatud pilte ja videoid, mis näisid näitavat plahvatusi Saratovi naftatöötlemistehases.

Kyiv Independent ei saanud rünnakut ega Venemaa ametnike kommentaare kohe kinnitada.

Saratovi naftatöötlemistehas asub Edela-Venemaal, umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasahstani piirist ja ligi 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest ida pool.

Rajatise omanik on Venemaa riiklik naftagigant Rosneft ning selle töötlemisvõimsus on umbes 140 000 barrelit toornafta päevas. Tehas toodab üle 20 naftatoote, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit.

Ukraina väed on sel sügisel rafineerimistehast korduvalt sihtmärgiks võtnud, rünnakutest teatati 14. ja 28. novembril.

Witkoff kohtub Zelenski ja Euroopa liidritega

USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff kohtub nädalavahetusel Brüsselis president Volodõmõr Zelenski ja Euroopa juhtidega, samal ajal jätkuvad arutelud USA pakutud rahuraamistiku üle, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sõda, teatas Wall Street Journal (WSJ).

Viimane aruteluvoor toimub keset USA kasvavat survet läbirääkimiste edendamiseks ja Trumpi uusi süüdistusi, et Zelenskõi on see, kes keeldub Ameerika plaaniga nõustumast.

USA ametnikud ütlesid WSJ-le, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz osalevad Witkoffiga peetavatel läbirääkimistel, mis on kavandatud pühapäevaks ja esmaspäevaks.