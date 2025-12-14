Iisrael teatas Hamasi kõrge komandöri surmast

Iisrael teatas, et on tapnud Gazas äärmusrühmituse Hamas komandöri Raed Saadi. Hamas ei ole Saadi surma kinnitanud. Rühmituse teatel ründas Iisrael Gaza linna lähistel tsiviilsõidukit ja sellega on Iisrael rikkunud oktoobris sõlmitud relvarahu.

Iisraeli teate kohaselt oli Raed Saad Hamasi tähtis liige, kes aitas luua ja arendada rühmituse relvatootmisvõrgustikku. Armee esindaja sõnul töötas Saad selle nimel, et taastada äärmusrühmituse võitlusvõimet, mis on sõja käigus tugevasti kannatada saanud. Hamasi enda teatel on Saad rühmituse relvastatud tiiva tähtsuselt teine juht.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel hukkus rünnakus neli inimest ja sai vigastada vähemalt 25 inimest.

"Vastuseks Hamasi lõhkeseadeldise aktiveerimisele, mis meie vägesid haavas, andsid peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz käsu kõrvaldada terrorist Raed Saed, Hamasi vägede koondamise juht," ütlesid peaminister ja kaitseminister ühisavalduses.

Iisraeli sõjavägi kirjeldas Saedi kui 7. oktoobri 2023. aasta Iisraeli-vastase rünnaku "ühte arhitekti", mis vallandas Gaza sõja. Sõjavägi teatas laupäeval, et kaks reservväelast said Gaza lõunaosas "piirkonna puhastamise operatsiooni käigus" toimunud lõhkeseadeldise plahvatamisel kergelt vigastada.

Äärmusrühmituse Hamas Gaza sektori juht Khalil al-Hayya kinnitas pühapäeval, et nende relvatootmise juht tapeti laupäeval Iisraeli rünnakus.

Rühmituse telekanalis Al-Aqsa TV edastatud telepöördumises ütles Hayya: "Palestiina rahvas elab praegu läbi raskeid aegu ja kannatab suuresti. Märtrisurma on surnud üle 70 000 inimese, kellest viimased olid modžahiidist komandör Raed Saad ja tema kaaslased."

10. oktoobri relvarahu on võimaldanud sadadel tuhandetel palestiinlastel naasta Gaza linna varemetesse. Iisrael on väed linnapositsioonidelt tagasi tõmmanud ja abivood on suurenenud.

Vägivald pole aga täielikult peatunud. Palestiina tervishoiuvõimude teatel on Iisraeli väed pärast vaherahu Gazas toimunud rünnakutes tapnud vähemalt 386 inimest. Iisrael väidab, et pärast vaherahu on tapetud kolm tema sõdurit ning riik on rünnanud kümneid võitlejaid.