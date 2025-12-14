X!

Kõlvart: Keskerakonna võim Tallinnas on taastatud

Keskerakonna kongress Paides.
Keskerakonna kongressil Paides valitakse pühapäeval erakonna esimees, juhatus, aukohtu esimees ja revisjonikomisjon. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart sõnas avakõnes, et kuigi erakonnale ennustati kiiret lõppu, on partei edukalt kriisidest väljunud.

Paide muusika- ja teatrimajas toimunud kongressi avakõnes meenutas Keskerakonna esimees, kuidas terve aasta on erinevad allikad ennustanud erakonnale lõppu.

"See oli meie konkurentide prognoos, see oli ekspertide prognoos ja loomulikult meedia prognoos. Täna Keskerakond saab konstateerida, et kohalikud valimised on võidetud. Me lõpetasime valimised esikohal. Me saame öelda, et Tallinnas Keskerakonna võim on taastatud. Koalitsioonis koos partneriga, aga Keskerakonna võim on taastatud. Me saame öelda, et suurem osa trahvist on makstud," sõnas Kõlvart.

Erakonna esimees tõi välja, et Keskerakonna omapära seisneb selles, et partei ei otsi vastandumiseks põhjuseid.

"Me otsime eesmärke, et inimesi ühendada ja see on tegelikult Keskerakonna peamine missioon. Täna me loeme ajalehtedest, kust me veel aasta tagasi lugesime, et Keskerakonnal on varsti lõpp, et meie tõus on tingitud kahest asjaolust: esiteks meie konkurendid on nõrgad ja teiseks see juhtus tänu sellele, et kuskil on loodud kellegiga koalitsioon. Nad unustasid lisada, et koalitsioon on ju võimalik ainult tänu sellele, et me ei ole täna nõrgad. Täna Keskerakonnaga soovitakse teha koalitsiooni ja see ei ole partnerite saavutus või konkurentide saavutus, vaid meie saavutus," lausus Kõlvart avakõnes.

Keskerakonna esimeheks kandideerib taaskord Mihhail Kõlvart ning 14-liikmelisse juhatusse on 21 kandidaati. Paide muusika- ja teatrimajas toimuvale kongressile oli oodatud umbes 500 delegaati üle Eesti.

Toimetaja: Johanna Alvin

