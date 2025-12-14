X!

Sydney Bondi rannas toimunud rünnakus on hukkunud vähemalt kümme inimest

Bondi rannas Sydneys toimus tulistamine.
Bondi rannas Sydneys toimus tulistamine. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Mark Baker
Sydney kuulsas Bondi rannas pühapäeval aset leidnud tulistamises hukkus vähemalt kümme inimest, teatas politsei AFP-le. Kuigi ametlikult ei ole Austraalia võimud seda kinnitanud, märgivad Iisraeli ja juudiühingu allikad, et tegemist oli rünnakuga juutide vastu.

Austraalia ringhääling ABC teatas, et hukkunute seas oli üks tulistajatest ning veel 12 inimest sai haavata.

Iisraeli president Isaac Herzog mõistis tulistamise hukka ja nimetas seda julmaks rünnakuks juutide vastu. Ühtlasi kutsus Herzog Austraalia võime üles tõhustama võitlust antisemitismi vastu.

"Just praegu ründasid alatud terroristid meie õdesid ja vendi Austraalias Sydneys, korraldades väga julma rünnaku juutide vastu," ütles Herzog Jeruusalemmas peetud kõnes.

Austraalia ei ole ametlikult kinnitanud, et rünnak oli suunatud juudi kogukonna vastu, kuid riigi juudiühingu juhi sõnul oli pühapäeval Bondi rannas Hanuka ürituse ajal korraldatud tulistamine tragöödia, kuid täiesti ettenähtav.

"Peaminister Anthony Albanese'i valitsust hoiatati korduvalt, kuid nad ei võtnud kasutusele piisavaid meetmeid juudi kogukonna kaitsmiseks," ütles Robert Gregory AFP-le.

Bondi rannas Sydneys toimus tulistamine. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/DAVID GRAY

Albanese nimetas tulistamist šokeerivaks ja murettekitavaks.

"Politsei ja päästetöötajad on sündmuskohal, et päästa elusid. Olen mõtetes kõigi kannatanutega," ütles Albanese oma büroo vahendusel tehtud avalduses. "Kutsun läheduses viibivaid inimesi üles järgima politsei teavet."

Austraalia juhtiv moslemiorganisatsioon mõistis hukka Bondi tulistamise, nimetades seda õõvastavaks.

Varem päeval teatasid meedikud, et haiglatesse toimetati kaheksa inimest.

"Võime teatada, et andsime sündmuskohal abi mitmele inimesele ning oleme praeguseks toimetanud kaheksa inimest Sydney erinevatesse haiglatesse," ütles Uus-Lõuna-Walesi kiirabiteenistuse pressiesindaja AFP-le.

Austraalia politsei teatas varem, et kinni peeti kaks inimest, kuid operatsioon jätkub ning avalikkusel tuleks piirkonnas varjuda.

"Politsei reageerib Bondi rannas toimunud intsidendile ning kutsub avalikkust üles seda piirkonda VÄLTIMA. Kõik sündmuskohal viibijad peaksid varjuma," teatas Uus-Lõuna-Walesi politsei sotsiaalmeedias tehtud avalduses.

Ajalehe Sydney Morning Herald teatel tulistas politsei üht arvatavat tulistajat ning teine peeti kinni.

Sydney idaosas asuv Bondi rand on Austraalia kuulsaim rand, mis meelitab eriti nädalavahetustel ligi hulgaliselt surfareid, ujujaid ja turiste.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS, CNN

