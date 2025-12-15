X!

Esmaspäeval saabub automaksu teise osamakse tähtaeg

Eesti
Sõidukid liikluses.
Sõidukid liikluses. Autor/allikas: Postimees/Scanpix
Eesti

Esmaspäeval, 15. detsembril saabub mootorsõidukimaksu teise osamakse tähtaeg. Lastega perede ja lühendatud maksustamisperioodiga sõidukite omanike mootorsõidukimaksu tähtaeg on märgitud hiljuti saadetud uuele maksuteatele.

Mootorsõidukimaksu summat ja arvutuskäiku saab kontrollida e-teenuste keskkonnas e-MTA. Seda, kas ettemaksukontol on teise osamakse tasumiseks piisavalt vahendeid, saab kontrollida e-teenuste keskkonnas e-MTA. Vajadusel saab raha ettemaksukontole juurde kanda või tasuda maksu pangaülekandega maksuteatel toodud viitenumbrit kasutades. Kui ettemaksukontol on piisavalt vahendeid, tasutakse maks tähtaja järgsel päeval automaatselt.

15. detsembri tähtaeg ei kehti sõidukiomanikele, kelle maksukohustus arvutati ümber seoses lastega peredele ette nähtud maksuvähendusega või sõiduki kustutamisega liiklusregistrist. Kogu varem tasutud summa kandis amet ettemaksukontole e-teenuste keskkonnas e-MTA. Uuel maksuteatel on vähendatud maksusumma ja uus tähtaeg.

Tasumisele kuuluva summa arvutamiseks tuleb kontrollida ettemaksukontol olevaid vahendeid. Kui tulevikukohustuste summa on väiksem kui ettemaksukontol olev summa, pole tarvis ettemaksukontole raha juurde kanda.

Kui maksukohustust ei ole võimalik tähtajaks tasuda, soovitab amet taotleda maksuvõla ajatamist e-teenuste keskkonnas e-MTA avaneb uues vahekaardis. Sel juhul saab maksusummat tasuda osade kaupa, kuid sellele lisandub intress.

Samal teemal

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:47

Hein vaatas Werderi kaotusmängu pingilt

08:47

Sikorski ja Szijjártó pidasid Ukraina teemal sõnasõda

08:45

Otse kell 15: Michal, Ligi, Joller ja Taro vastavad arupärimistele

08:40

Otse kell 16: Narva linnavolikogu valib uuesti linnapead

08:32

Jan Uuspõld: iseenesest oleks tore, kui keegi mind nutma ka ajaks

08:10

Tšiili uueks presidendiks valiti parempoolne José Kast

08:09

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

08:00

Minu elu muutnud raamat | Kirke Karja ja "Lavastajaraamat"

07:32

Witkoff teatas edust Zelenskiga peetud rahukõnelustel Uuendatud

07:12

Esmaspäeval saabub automaksu teise osamakse tähtaeg

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14.12

Sydneys juudipüha ajal toimunud rünnakus hukkus 16 inimest Uuendatud

14.12

Sõja 1390. päev: Ukraina ründas annekteeritud Krimmis naftahoidlat ja mitmeid Venemaa energiarajatisi Uuendatud

14.12

Soomes elavad venelased nõudsid piiri avamist Venemaaga

14.12

Uuest aastast jõustuvad maksumuudatused vähendavad riigi maksutulu

14.12

Saksamaa nurjas islamistide vandenõu rünnata jõuluturgu

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14.12

Kliimateadlane: lumevaesed talved muutuvad Eestis üha tavalisemaks

14.12

Keskerakond valis uue juhatuse ja Kõlvarti tagasi esimeheks

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

14.12

Genotsiidiuurija: holokausti vari muudab meid teiste sõdade suhtes pimedaks

ilmateade

loe: sport

08:47

Hein vaatas Werderi kaotusmängu pingilt

08:09

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

14.12

Rae tunnistas Leedus vaid võite

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Kirke Karja ja "Lavastajaraamat"

14.12

Rahvusraamatukogu muusikadetektiiv: väiksemate tegijate jõudmine on päris juhuslik

14.12

Kiwanoid avaldas neljanda albumi

14.12

Arvustus. "Põdravalgus": ettevaatust! Põder teel!

loe: eeter

08:32

Jan Uuspõld: iseenesest oleks tore, kui keegi mind nutma ka ajaks

14.12

Kliimateadlane: lumevaesed talved muutuvad Eestis üha tavalisemaks

14.12

Noorte Eurovisiooni võitis Prantsusmaa

14.12

Haldi: ma ei taha olla muusik, kelle looming kedagi ükskõikseks jätab

Raadiouudised

14.12

Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles tootmise lõppfaasis

14.12

Keskerakonna esimeheks valiti üksmeelselt taas Mihhail Kõlvart

14.12

Päevakaja (14.12.2025 18:00:00)

13.12

Võrumaal kogub heategevuslik organisatsioon Saagu Parem laste jõulusoove

13.12

Lõuna-Eesti poed on hädas varastega

13.12

Berliinis jätkuvad läbirääkimised Ukraina rahuleppe teemal

13.12

Päevakaja (13.12.2025 18:00:00)

12.12

Päevakaja (12.12.2025 18:00:00)

12.12

Ministeerium tahab pehmendada välistööjõu palgareeglit

12.12

Eesti soovib Euroopa Liidult miinimummaksu erandi pikendamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo