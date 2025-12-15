Esmaspäeval saabub automaksu teise osamakse tähtaeg

Esmaspäeval, 15. detsembril saabub mootorsõidukimaksu teise osamakse tähtaeg. Lastega perede ja lühendatud maksustamisperioodiga sõidukite omanike mootorsõidukimaksu tähtaeg on märgitud hiljuti saadetud uuele maksuteatele.

Mootorsõidukimaksu summat ja arvutuskäiku saab kontrollida e-teenuste keskkonnas e-MTA. Seda, kas ettemaksukontol on teise osamakse tasumiseks piisavalt vahendeid, saab kontrollida e-teenuste keskkonnas e-MTA. Vajadusel saab raha ettemaksukontole juurde kanda või tasuda maksu pangaülekandega maksuteatel toodud viitenumbrit kasutades. Kui ettemaksukontol on piisavalt vahendeid, tasutakse maks tähtaja järgsel päeval automaatselt.

15. detsembri tähtaeg ei kehti sõidukiomanikele, kelle maksukohustus arvutati ümber seoses lastega peredele ette nähtud maksuvähendusega või sõiduki kustutamisega liiklusregistrist. Kogu varem tasutud summa kandis amet ettemaksukontole e-teenuste keskkonnas e-MTA. Uuel maksuteatel on vähendatud maksusumma ja uus tähtaeg.

Tasumisele kuuluva summa arvutamiseks tuleb kontrollida ettemaksukontol olevaid vahendeid. Kui tulevikukohustuste summa on väiksem kui ettemaksukontol olev summa, pole tarvis ettemaksukontole raha juurde kanda.

Kui maksukohustust ei ole võimalik tähtajaks tasuda, soovitab amet taotleda maksuvõla ajatamist e-teenuste keskkonnas e-MTA avaneb uues vahekaardis. Sel juhul saab maksusummat tasuda osade kaupa, kuid sellele lisandub intress.