Otse kell 15: Michal, Ligi, Joller ja Taro vastavad arupärimistele

Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad majanduskasvu, valitsemiskulusid, Eesti kodanike ärisidemeid Venemaa sõjatööstuse ja sanktsioneeritud isikutega ning valitsuse tegevust laste ja naiste kaitsmisel lähisuhtevägivalla vastu vastab peaminister Kristen Michal.

Riigikogu liikmete arupärimisele riigieelarve strateegia kohta vastab rahandusminister Jürgen Ligi.

Riigikogu liikmete arupärimistele hambaravi olukorra kohta Eestis ja haiglaapteekide õiguste laiendamise kohta vastab sotsiaalminister Karmen Joller.

Riigikogu liikme arupärimisele kiiruskaamerate kohta vastab siseminister Igor Taro.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.