X!

Tallinn plaanib Linnu tee ümberehitust

Eesti
Linnu teel muudetakse jalgsi liikumine senisest turvalisemaks.
Linnu teel muudetakse jalgsi liikumine senisest turvalisemaks. Autor/allikas: Ellen Rudi/Tallinna linnavalitsus
Eesti

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet plaanib rajada Linnu teele uued rattateed, laiendada kõnniteid, luua ühistranspordivõimaluse ja paigaldada uue tänavavalgustuse.

"Meie peamine eesmärk on muuta Kristiine, Mustamäe ja Kesklinna üks olulisemaid ühendustänavaid kõigile liiklejagruppidele turvaliseks linnaruumiks, kus on turvaline ja mugav liikuda nii jalakäijatel, ratturitel, ühistranspordi kasutajatel kui ka autojuhtidel," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa). 

Uuendataval Linnu teel on kavas rajada rattateed mõlemale tänavapoolele, laiendada kõnniteid ja rajada ohutud ülekäigud, luua bussipeatused ja ühistranspordivõimalus, lisada tänavahaljastus ja säilitada looduspõhised sademevee lahendused, paigaldada kaasaegne tänavavalgustus ning kujundada ühtne ja kvaliteetne tänavaruum.   

Tallinn rajab Linnu teele uue ühistranspordiühenduse, lähtudes linna jätkusuutliku liikuvuse kavast ja ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamisest. Ühissõidukid hakkavad Linnu teel liikuma pärast rekonstrueerimistööde lõppu. Täpne liininumber ja liikumistee selguvad tööde valmimisel, kuid suurim potentsiaal piirkonna teenindamiseks on praegu liinil 28.

Ühenduse loomine võib tuua muudatusi ka teistele Mustamäe, Kristiine ja Kesklinna vahel liikuvatele liinidele, et parandada piirkonna katvust ühistranspordiga ja vähendada isikliku auto kasutamist. 

"Linnu tee on igapäevaselt väga tihedalt kasutatav tänav, mis ühendab elamupiirkondi, koole ja lasteaedu. Täna on tänaval jalgsi liikuda päris keeruline, eriti lastel. Kavandatavad muudatused järgivad Tallinna tänavaruumi juhendi põhimõtteid ning toetavad linna pikaajalisi eesmärke luua kvaliteetset elukeskkonda ja ligipääsetavat linnaruumi kõigi jaoks," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti linnakeskkonna kavandamise osakonna juhataja Aksel Johannes Part.  

Avalik arutelu toimub 18. detsembril kell 17.30 Tallinna Tööstushariduskeskuses, Sõpruse pst 182. 

Kui kõik läheb plaanipäraselt, toimub Linnu tee projekteerimine aastatel 2026–2027, Sõpruse pst-Tondi lõigu ehitus 2029–2030 ning Sõpruse pst-Mustamäe tee ehitus alates 2031. aastast.  

Linnu tee uuendus toetab Tallinna arengustrateegiat Tallinn 2035, linna rattastrateegiat 2018–2027 ning jätkusuutliku linnaliikluse kava 2035 eesmärke, mille keskmes on liikumisviiside mitmekesistamine ja rohealade parem sidusus.  

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:23

Anett: on väga vajalik, et säiliks usk ja lapselik rõõm jõuluvanasse

12:21

Mäe parimate sportlaste valimisest: keeruline on hakata alasid võrdlema

12:20

Raadiouudised (15.12.2025 12:00:00)

12:18

Tallinn plaanib Linnu tee ümberehitust

12:17

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus

12:01

Eurosonicul astuvad tänavu üles Mariin k. ja Pridian

11:51

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

11:51

Eesti keeles ilmus Boriss Akunini romaan "Lego"

11:37

Tsahkna kritiseeris presidendi Ungari-teemalist seisukohta

11:32

Rahvusvahelisel lauatenniseturniiril jäid võidu koju

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14.12

Sydneys juudipüha ajal toimunud rünnakus hukkus 16 inimest Uuendatud

14.12

Soomes elavad venelased nõudsid piiri avamist Venemaaga

14.12

Uuest aastast jõustuvad maksumuudatused vähendavad riigi maksutulu

06:13

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

14.12

Sõja 1390. päev: Ukraina ründas annekteeritud Krimmis naftahoidlat ja mitmeid Venemaa energiarajatisi Uuendatud

07:32

Witkoff teatas edust Zelenskiga peetud rahukõnelustel Uuendatud

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14.12

Kliimateadlane: lumevaesed talved muutuvad Eestis üha tavalisemaks

14.12

Keskerakond valis uue juhatuse ja Kõlvarti tagasi esimeheks

06:49

Sydneys juudipüha tähistajaid tulistanud mehed olid isa ja poeg

ilmateade

loe: sport

12:21

Mäe parimate sportlaste valimisest: keeruline on hakata alasid võrdlema

11:51

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

11:32

Rahvusvahelisel lauatenniseturniiril jäid võidu koju

10:58

Yakovlevi koduklubi teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest

loe: kultuur

12:01

Eurosonicul astuvad tänavu üles Mariin k. ja Pridian

11:51

Eesti keeles ilmus Boriss Akunini romaan "Lego"

10:16

USA politsei kahtlustab, et filmitegija Rob Reiner ja tema naine mõrvati

08:00

Minu elu muutnud raamat | Kirke Karja ja "Lavastajaraamat"

loe: eeter

12:23

Anett: on väga vajalik, et säiliks usk ja lapselik rõõm jõuluvanasse

11:26

Meelis Oidsalu: mind on kujundanud isikliku elu kaotused ja vaimsed kriisid

08:32

Jan Uuspõld: iseenesest oleks tore, kui keegi mind nutma ka ajaks

14.12

Kliimateadlane: lumevaesed talved muutuvad Eestis üha tavalisemaks

Raadiouudised

10:05

Narva volikogu läheb linnapea valimisel teisele katsele

09:55

Witkoff: USA-Ukraina kõnelustel tehti edusamme

09:45

Mitmel pool sajab vihma

09:20

Raadiouudised (15.12.2025 09:00:00)

14.12

Keskerakonna esimeheks valiti üksmeelselt taas Mihhail Kõlvart

14.12

Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles tootmise lõppfaasis

14.12

Päevakaja (14.12.2025 18:00:00)

13.12

Võrumaal kogub heategevuslik organisatsioon Saagu Parem laste jõulusoove

13.12

Lõuna-Eesti poed on hädas varastega

13.12

Berliinis jätkuvad läbirääkimised Ukraina rahuleppe teemal

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo