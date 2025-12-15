Tallinn plaanib Linnu tee ümberehitust

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet plaanib rajada Linnu teele uued rattateed, laiendada kõnniteid, luua ühistranspordivõimaluse ja paigaldada uue tänavavalgustuse.

"Meie peamine eesmärk on muuta Kristiine, Mustamäe ja Kesklinna üks olulisemaid ühendustänavaid kõigile liiklejagruppidele turvaliseks linnaruumiks, kus on turvaline ja mugav liikuda nii jalakäijatel, ratturitel, ühistranspordi kasutajatel kui ka autojuhtidel," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Uuendataval Linnu teel on kavas rajada rattateed mõlemale tänavapoolele, laiendada kõnniteid ja rajada ohutud ülekäigud, luua bussipeatused ja ühistranspordivõimalus, lisada tänavahaljastus ja säilitada looduspõhised sademevee lahendused, paigaldada kaasaegne tänavavalgustus ning kujundada ühtne ja kvaliteetne tänavaruum.

Tallinn rajab Linnu teele uue ühistranspordiühenduse, lähtudes linna jätkusuutliku liikuvuse kavast ja ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamisest. Ühissõidukid hakkavad Linnu teel liikuma pärast rekonstrueerimistööde lõppu. Täpne liininumber ja liikumistee selguvad tööde valmimisel, kuid suurim potentsiaal piirkonna teenindamiseks on praegu liinil 28.

Ühenduse loomine võib tuua muudatusi ka teistele Mustamäe, Kristiine ja Kesklinna vahel liikuvatele liinidele, et parandada piirkonna katvust ühistranspordiga ja vähendada isikliku auto kasutamist.

"Linnu tee on igapäevaselt väga tihedalt kasutatav tänav, mis ühendab elamupiirkondi, koole ja lasteaedu. Täna on tänaval jalgsi liikuda päris keeruline, eriti lastel. Kavandatavad muudatused järgivad Tallinna tänavaruumi juhendi põhimõtteid ning toetavad linna pikaajalisi eesmärke luua kvaliteetset elukeskkonda ja ligipääsetavat linnaruumi kõigi jaoks," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti linnakeskkonna kavandamise osakonna juhataja Aksel Johannes Part.

Avalik arutelu toimub 18. detsembril kell 17.30 Tallinna Tööstushariduskeskuses, Sõpruse pst 182.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, toimub Linnu tee projekteerimine aastatel 2026–2027, Sõpruse pst-Tondi lõigu ehitus 2029–2030 ning Sõpruse pst-Mustamäe tee ehitus alates 2031. aastast.

Linnu tee uuendus toetab Tallinna arengustrateegiat Tallinn 2035, linna rattastrateegiat 2018–2027 ning jätkusuutliku linnaliikluse kava 2035 eesmärke, mille keskmes on liikumisviiside mitmekesistamine ja rohealade parem sidusus.