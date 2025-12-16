X!

Juudi kogukond taastas oma liikmesuse rahvusvähemuste kojas

Tallinna Juudi Kool.
Tallinna Juudi Kool. Autor/allikas: Erakogu
2023. aasta suvel oma liikmesuse Rahvusvähemuste Kultuurinõukojas peatanud Eesti Juudi Kogukond teatas, et on otsustanud oma liikmesuse taastada.

Eesti Juudi Kogukonna nõukogu otsustas 2023. aasta juunis peatada oma liikmesuse rahvusvähemuste kultuurinõukogus seoses sellega, et integratsiooni sihtasutuse nõukogu koosseisu kuulus Ruuben Kaalep, kelle avalikke antisemiitliku iseloomuga seisukohti pidas nõukogu pidas integratsiooni sihtasutuse eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevaks.

Nüüd teatas Eesti Juudi Kogukonna nõukogu, et seoses integratsiooni sihtasutuse nõukogu koosseisu muutumisega taastatakse oma liikmesus rahvusvähemuste kultuurinõukogus. 

"Hindame kõrgelt võimalust osaleda nõukogu töös, mis on suunatud kultuuridevahelise dialoogi edendamisele ja Eesti rahvusvähemuste kultuurialgatuste toetamisele," märkis nõukogu. Ja lisas, et organisatsiooni hakkab esindama Eesti Juudi Kogukonna president Eduard Klas.

Eesti Juudi Kogukond on alates 2008. aastal loodud rahvusvähemuste kultuurinõukogu asutamisest olnud selle nõukogu liige.

Integratsiooni sihtasutuse nõukogu:

Eda Silberg – nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler;
Aleksei Jašin – Eesti 200 esindaja;
Andrus Tamm – Keskerakonna esindaja;
Birute Klaas-Lang – Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor;
Georg Männik – Isamaa esindaja;
Henri Kaselo – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja;
Kairi Kaldoja – nõukogu liige, HTM-i keelepoliitika asekantsler;
Kalle Viks – rahandusministeerium;
Mari-Liis Jakobson – Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent;
Maris Toomel – Reformierakonna esindaja;
Mart Kallas – EKRE esindaja;
Tarmo Miilits – siseministeeriumi kantsler

