Tallinn rajab Teatri väljakule lilleniidu

Teatri väljak Tallinnas.
Teatri väljak Tallinnas. Autor/allikas: Karin Koppel
Tallinna südalinnas Estonia teatri ja välisministeeriumi hoone vahel asuv ilmetu Teatri väljak peaks tulevikus muutuma värvilisi lilli täis alaks, sest pealinn külvab sinna looduslikke niidutaimi.

Ehkki Teatri väljaku nimi kõlab suurejooneliselt, on see tegelikkuses olnud aastaid tühjalt seisev muruplats, mille üldilme on jahedamatel aastaaegadel pigem porikarva. Ligipääsu bussipeatuste vahel asuvale rohealale piiravad metallist tõkked ning õigupoolest on raske leida ka põhjust, miks keegi peaks sinna minna soovima.

Nüüd püüab Tallinn väljakut kenamaks muuta ja käivad tööd, et sinna rajada lilletniit, mis pakub looduslikele tolmeldajatele toidutaimi ja suurendab elurikkust.

"Nii on näiteks kimalastel, mesilastel, sirelastel, päeva- ja ööliblikatel rohkem toitu ja elupaiku," selgitas linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Kadri Karnau ERR-ile. Ta märkis, et teatri väljaku niidule on külvatud looduslikud niidutaimed värvide järgi, moodustades esimestel aastatel selgepiirilised värvilaigud.

Punasel alal kasvavad näiteks harilik põisrohi, harilik härjasilm, arujumikas, harilik kellukas, punane pusurohi, rõrvalill ja verev kurereha ja veel teisedki punast tooni andvad taimed. Kollaselt alalt leiab muude liikide hulgas ka harilikke käokannuseid, hõbemaraneid, kollaseid karikakraid, liht-naistepuna, mitmeõielisi tulikaid ja üheksavägiseid.

Siniseõielisel alal hakkavad kasvama erinevad kellukad, harilik äiatatar, mailased, mitut sorti raudrohtu ja sile tondipea. Valgeõieliselt alalt leiab aga harilikku põisrohtu, võsa-raudrohtu, metsporgandit, madarat, nõmmnelki ja mägiristikut ja teisigi taimeliike.

Karnau sõnul on edaspidi võimalik niidurajal jalutades vaadelda, kuidas eri värvi alade piir hägustub ja millised erivärvilised kooslused tekivad seemnete loomuliku levimise tulemusena.

"Esimesel aastal õitsevad niidul vaid üheaastased suvelilled nagu rukkilill, põldmagun, harilik äiakas ja põld-varesjalg. Teisel rajamisjärgsel aastal annavad suvelilled teatepulga üle püsililledele," kirjeldas Karnau.

Vaade Teatri väljakule läbi porise bussiakna. Autor/allikas: Karin Koppel

Toimetaja: Karin Koppel

