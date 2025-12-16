Kell 20 "Impulsis" Järvan, Ginter, Kokk ja Mäe liiklusohutusest
Kas paadunud huligaane parandaks väiksem piirkiirus või keskmise kiiruse kaamerad? Kuidas uus liiklusprogramm meie kõigi elu mõjutab, arutavad "Impulsis" Kristjan Järvan, Carri Ginter, Marten Kokk ja Kristi Mäe.
Lisaks räägivad kõrvaliste tegevuste mõjust roolis bussiõnnetustesse sattunud Peeter Tali ja bussijuhtide instruktor Kiur Klippberg.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.
Toimetaja: Urmet Kook