USA-s loodi novembris 64 000 töökohta

USA tööministeerium avaldas tööseisaku tõttu edasi lükatud aruande ja teatas, et novembris loodi riigis 64 000 töökohta. Oktoobris kadus aga USA-s 105 000 töökohta.

Töötuse määr tõusis novembris 4,6 protsendini, septembris oli see 4,4 protsenti. September oli viimane kuu, mil tööministeerium töötuse määra kohta andmeid esitas.

Viimane föderaalvalitsuse seisak kestis kokku 43 päeva ja seetõttu avaldas tööministeerium kahe kuu andmed. Oktoobrikuu töötuse määr pole siiski saadaval, kuna tööseisaku tõttu ei saanud ametnikud läbi viia vajalikku uuringut.

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased prognoosisid varem, et novembris luuakse 45 000 töökohta ja töötuse määraks kujuneb 4,5 protsent. Majandusteadlased prognoosisid, et oktoobriks kaotatakse töökohti, osaliselt koondamiste tõttu, mis tabasid aasta alguses valitsussektorit ja jõustusid sügisel.

USA tööturg on näidanud viimastel kuudel jahenemise märke, ettevõtjad muretsevad endiselt hinnatõusu ja tollidest tingitud ebakindluse pärast. Samas on Trumpi administratsiooni rändepoliitika piiranud tööotsijate arvu, mistõttu pole tööpuudus kiiresti kasvanud.

Enamik ettevõtteid ei koonda nüüd massiliselt töötajaid, kuid nad ei taha ka liiga palju uusi töötajaid juurde võtta. Tööturu jahenemine oli ka üks põhjuseid, miks föderaalreserv otsustas hiljuti leevendada rahapoliitikat.