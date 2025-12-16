X!

USA-s loodi novembris 64 000 töökohta

Välismaa
USA ärikeskus New York
USA ärikeskus New York Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP/SPENCER PLATT
Välismaa

USA tööministeerium avaldas tööseisaku tõttu edasi lükatud aruande ja teatas, et novembris loodi riigis 64 000 töökohta. Oktoobris kadus aga USA-s 105 000 töökohta.

Töötuse määr tõusis novembris 4,6 protsendini, septembris oli see 4,4 protsenti. September oli viimane kuu, mil tööministeerium töötuse määra kohta andmeid esitas. 

Viimane föderaalvalitsuse seisak kestis kokku 43 päeva ja seetõttu avaldas tööministeerium kahe kuu andmed. Oktoobrikuu töötuse määr pole siiski saadaval, kuna tööseisaku tõttu ei saanud ametnikud läbi viia vajalikku uuringut. 

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased prognoosisid varem, et novembris luuakse 45 000 töökohta ja töötuse määraks kujuneb 4,5 protsent. Majandusteadlased prognoosisid, et oktoobriks kaotatakse töökohti, osaliselt koondamiste tõttu, mis tabasid aasta alguses valitsussektorit ja jõustusid sügisel.

USA tööturg on näidanud viimastel kuudel jahenemise märke, ettevõtjad muretsevad endiselt hinnatõusu ja tollidest tingitud ebakindluse pärast. Samas on Trumpi administratsiooni rändepoliitika piiranud tööotsijate arvu, mistõttu pole tööpuudus kiiresti kasvanud.

Enamik ettevõtteid ei koonda nüüd massiliselt töötajaid, kuid nad ei taha ka liiga palju uusi töötajaid juurde võtta. Tööturu jahenemine oli ka üks põhjuseid, miks föderaalreserv otsustas hiljuti leevendada rahapoliitikat. 

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:13

Suurturniiril debüteerinud Soome nooleviskaja andis eepilise lahingu

17:09

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

17:04

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

17:02

Eksperdid: Berliinis rahule lähemale ei jõutud

16:53

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16:47

Riik plaanib kuriteoks muuta ainult kogu ühiskonda ohustava vaenukõne

16:39

Riik annaks sõjaajal 56 000 erasektori inimesele kriisiülesanded

16:31

USA-s loodi novembris 64 000 töökohta

16:27

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

16:25

Põhiseaduskomisjoni otsusel tuleb välja kuulutamata jäänud seadusi riigikogus uuesti arutada

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva Uuendatud

15.12

Teadlane tuvastas e-hääletamise auditeerimissüsteemis mitmeid lünkasid

08:02

Võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb

14:25

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

08:10

Trump kuulutas fentanüüli massihävitusrelvaks Uuendatud

17:09

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

15.12

Kalm: USA tahab arusaamatutel põhjustel otsustada Vene varade kasutamise üle

15.12

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus Uuendatud

13:44

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

15.12

Doktoritöö: abikaasadel oleks mõistlik valida ühisvara asemel varalahusus

ilmateade

loe: sport

17:13

Suurturniiril debüteerinud Soome nooleviskaja andis eepilise lahingu

16:53

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16:24

Vihane nooleviskaja peksis MM-il rusika katki

15:52

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

loe: kultuur

17:04

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

15:41

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

15:24

Merit Maarits: iga aastaga jääb vähemaks albumeid, mis kuulajaid kultuuriliselt ja kogukonnana liidavad

14:37

Tänavused aasta interpreedid on Ivari Ilja ja Karis Trass

loe: eeter

15:41

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

14:36

Raadio 4 "Jõulurõõmu kuulutus" toetab vähihaigete laste ravi

11:44

ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

15.12

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

Raadiouudised

15:40

Riik plaanib sõjaajal võtta erasektorist 56 000 inimest kriisiülesandeid täitma

15:30

Raadiouudised (16.12.2025 15:00:00)

12:35

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

12:30

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa liidrid: Ukrainat peaksid toetama rahvusvahelised jõud vabatahtlikkuse alusel

09:45

Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi

09:30

Raadiouudised (16.12.2025 09:00:00)

15.12

Päevakaja (15.12.2025 18:00:00)

15.12

Narva linnapeaks valiti Katri Raik

15.12

Teadlane tuvastas lünki e-hääletamise auditeerimissüsteemis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo