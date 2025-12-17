Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva droonirünnaku Venemaal Krasnodari krais asuvale naftatöötlustehasele. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 255 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 16. detsembril kell 20.40:

- Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftatöötlemistehast;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 255 lahingut;

- Šmõhal: Ukrainal on uuel aastal kaitsevajadusteks vaja 120 miljardit dollarit.

Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftatöötlemistehast

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva droonirünnaku Venemaal Krasnodari krais asuvale naftatöötlustehasele.

Ukrainian attack drones reportedly hit Russia's Slavyansk oil refinery tonight, setting the facility on fire. pic.twitter.com/uor3762eEA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 17, 2025

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 255 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 255 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Pokrovski suunas peeti 60 lahingut, Lõmani kandis toimus 27 lahingut. Kupjanski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 24 vaenlase rünnakut. Kostjantõnivka suunas tegi vaenlane 16 rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda.

Šmõhal: Ukrainal on uuel aastal kaitsevajadusteks vaja 120 miljardit dollarit

Ukraina vajab 2026. aastal kaitsevajaduste katmiseks 120 miljardit dollarit, ütles teisipäeval kaitseminister Denõss Šmõhal.

"Ukraina saab poole sellest summast katta oma vahenditest. Kuid 60 miljardit peab tulema partneritelt," märkis Šmõhal.

Šmõhali sõnul on lõppev aasta olnud abi mahult rekordiline.

"Kui kõik lubadused täidetakse, õnnestub meil kaasata 45 miljardit dollarit, rohkem kui ühelgi teisel aastal alates täiemahulise sõja algusest," ütles Ukraina kaitseminister.

Šmõhal märkis veel, et teisipäeval peetud niinimetatud Ramsteini formaadi kohtumisel saadi partneritelt olulisi lubadusi Ukraina pikaajaliseks toetamiseks.

Saksamaa toetab 2026. aastal Ukrainat sõjaliselt 11,5 miljardi euro ulatuses, peamiselt õhukaitse, droonide ja suurtükimürskude osas.

Šmõhal märkis, et Berliin on juba tarninud Ukrainale uued Patrioti ja IRIS-T süsteemid.