Meedia: Suurbritannia taasliitub EL-i üliõpilasvahetuse programmiga
Briti meedia teatas teisipäeva hilisõhtul, et Suurbritannia plaanib uuesti ühineda Euroopa Liidu üliõpilasvahetuse programmiga Erasmus.
Ajalehtede The Times ja The Guardian teatel võib London teha juba kolmapäeval teadaande, et taasliitub alates 2027. aastast EL-i programmiga.
The Guardian teatas, et Briti tudengid saaksid Erasmuse programmi raames osaleda nii kutseõppepraktikal kui ka ülikoolipõhises õppevahetuses.
Ka Euroopa Liit on huvitatud laiemast noorte liikuvuse kavast, mis võimaldaks 18–30-aastastel brittidel ja eurooplastel vastastikku õppida ja töötada nii Ühendkuningriigis kui ka EL-is.
Suurbritannia lahkus Erasmuse programmist, milles riik oli osalenud alates 1987. aastast, samaaegselt Euroopa Liidust lahkumisega 2021. aasta alguses. See samm põhjustas ärevust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide seas.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP