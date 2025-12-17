Meedia: Suurbritannia taasliitub EL-i üliõpilasvahetuse programmiga

Ajalehtede The Times ja The Guardian teatel võib London teha juba kolmapäeval teadaande, et taasliitub alates 2027. aastast EL-i programmiga.

The Guardian teatas, et Briti tudengid saaksid Erasmuse programmi raames osaleda nii kutseõppepraktikal kui ka ülikoolipõhises õppevahetuses.

Ka Euroopa Liit on huvitatud laiemast noorte liikuvuse kavast, mis võimaldaks 18–30-aastastel brittidel ja eurooplastel vastastikku õppida ja töötada nii Ühendkuningriigis kui ka EL-is.

Suurbritannia lahkus Erasmuse programmist, milles riik oli osalenud alates 1987. aastast, samaaegselt Euroopa Liidust lahkumisega 2021. aasta alguses. See samm põhjustas ärevust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide seas.