Riigikohtunik läheb tagasi advokatuuri

Eesti Ekspress kirjutas, et enamiku järgmise aasta leivast toob Volensi lauale naasmine advokatuuri. Ta ei avalda oma tulevase töökoha nime, aga sahistatakse Novesse tagasiminekust.

Kevadel ütles Volens Ekspressile, et tahtis üldiselt kõigis kohtutes juhtimist tänapäevastada ja töökultuuri muuta.

"Asjad ei ole erinevatel põhjustel minu jaoks piisavalt kiiresti liikunud."

ERR on varem kirjutanud, et Volens lahkub ametist 19. detsembrist ning et uueks riigikohtunikuks saab tema asemel vandeadvokaat ja advokatuuri aseesimees Martin Triipan.