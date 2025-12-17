X!

Meedia: Warner kavatseb Paramounti ülevõtmispakkumise tagasi lükata

Paramounti logo ettevõtte stuudio kohal Hollywoodis
Paramounti logo ettevõtte stuudio kohal Hollywoodis Autor/allikas: SCANPIX/ Mario Tama/Getty Images/AFP
Warner Bros Discovery nõukogu kavatseb kolmapäeval anda oma aktsionäridele soovituse tagasi lükata Paramount Skydance'i 108,4 miljardi dollari suurune ülevõtmispakkumine, kirjutavad meediaväljaanded oma allikatele tuginedes.

Paramount on järelevalveasutustele esitatud dokumentides märkinud, et nende pakkumine on parem 72 miljardi dollari suurusest tehingust, mille Warner sõlmis Netflixiga oma filmi- ja voogedastusäri müügiks.

Samal ajal on Paramounti pakkumise üks võtmetähtsusega toetajaid, Affinity Partners, väidetavalt tehingust taandunud, tuues põhjuseks kahe tugeva konkurendi osaluse. Affinity asutaja on USA ärimees ja president Donald Trumpi väimees Jared Kushner.

Financial Timesi andmetel soovitab Warner aktsionäridel Paramounti pakkumine tagasi lükata mitmel põhjusel, sealhulgas kahtluste tõttu tehingu rahastamisskeemis.

Meediahiid pani end müüki oktoobris, olles saanud potentsiaalsetelt ostjatelt – sealhulgas Paramountilt – mitmeid huviavaldusi.

5. detsembril teatas Warner, et on kokku leppinud oma filmi- ja voogedastusäride müügis Netflixile. Järgmisel nädalal tegi aga Paramount uue pakkumise kogu ettevõtte, sealhulgas selle telekanalite ostmiseks.

Paramounti taga seisab miljardäridest Ellisoni perekond, kel on USA presidendiga tihedad sidemed.

Eelduste kohaselt pälvib Warneri ülevõtmine nii USA kui ka Euroopa konkurentsiametite teravdatud tähelepanu.

Warneri uus omanik saavutaks tiheda konkurentsiga voogedastusturul olulise eelise. Tehinguga kaasneks hiiglaslik filmide ja telesarjade kogu, kuhu kuuluvad näiteks "Harry Potter", "MonsterVerse", "Sõbrad" ning voogedastusteenus HBO Max.

Osa filmitööstusest on kritiseerinud plaani ühendada Warner osaliselt või täielikult mõne konkurendiga.

Ameerika stsenaristide ametiühingu (WGA) ida- ja lääneranniku harud nõudsid ühinemise tõkestamist, väites, et see tooks kaasa palkade languse ja töökohtade vähenemise. Samuti kahaneks ametiühingu hinnangul vaatajatele pakutava sisu maht.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC, Reuters

