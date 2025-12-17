Ringkonnakohus jättis Kairi Kuusemaa enne tähtaega vabastamata

Ringkonnakohus tegi uue määruse, millega jättis Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamata.

Ringkonnakohus leidis, et maakohus tegi kaalutlusvea, mis tõi kaasa põhjendamatu lahendi koostamise. Ringkonnakohtu hinnangul ülehindas maakohus Kairi Kuusemaa vangla-aegset käitumist, tema kahetsuse siirust ja vabaduses ees ootavaid olusid ning alahindas teo asjaolusid, süüdlase isikut, riskikäitumisega seotud probleemidega tegelemata jätmist.

Ringkonnakohus märkis, et Kuusemaad vabaduses ootavad kindel elu- ja töökoht ning toetavad lähedased ei välista tema riskikäitumist, sest samad tingimused olid olemas ka kuriteo toimepanemise ajal ning tema hoiak töö ja lähedaste toe suhtes on olnud problemaatiline.

Ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et maakohus jättis arvestamata kuriteo ja süüdimõistetu isikuga seotud asjaolud. Kuna Kairi Kuusemaa ei ole osalenud täitmiskava sekkumistes (v.a tööhõive) ning ka suhtumise ja hoiakute muutust ei ilmne, ei saa karistuse eesmärke lugeda täidetuks ega pidada uue kuriteo ohtu olematuks, märkis kohus.

Kohtumäärus ei ole jõustunud.