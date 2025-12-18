Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 18. detsembril kell 9.38:

- Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku;

- USA senat kiitis heaks 400 miljoni dollari suuruse abi Ukrainale;

- Tusk plaanib Varssavis Zelenskiga kohtuda.

Ukraina droonid tabasid Vene tankerit

Ukraina võitleb aina jõulisemalt Venemaa varilaevastikuga ja droonid tabasid Doni-äärses Rostovis asunud tankerit.

Kohalik linnapea Aleksandr Skrjabin teatas, et tanker süttis põlema. Skrjabin väitis veel, et rünnaku tõttu hukkus kolm inimest ja veel kaks inimest sai vigastada. Ka Rostovi kuberner kinnitas rünnaku kohta käivaid teateid, väites, et laev sai kahjustada.

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku

Venemaa ründas Odessas asuvat üheksakorruselist elamut, vigastada sai vähemalt seitse inimest. Venemaa ründas ka Krõvõi Rihi, vigastada sai vähemalt kaks inimest.

Vahetult pärast südaööd selgus, et Venemaa korraldas veel droonirünnaku Sumõ ja Tšerkassõ vastu. Sumõ oblasti kuberner teatas hiljem, et Venemaa ründas piirkonda kahe ründedrooniga. Vähemalt üks inimene sai vigastada ja saab vajalikku arstiabi, vahendas Ukrainska Pravda.

USA senat kiitis heaks 400 miljoni dollari suuruse abi Ukrainale

USA senat võttis kolmapäevasel hääletusel vastu riigikaitse volitusseaduse (National Defense Authorization Act – NDAA), mis näeb muuhulgas ette 400 miljonit dollarit abi Ukrainale.

Seaduse sätete hulgas on 2026. aastaks 400 miljonit dollarit abi Ukrainale. Need vahendid eraldatakse Ukraina julgeolekuabi algatuse (Ukraine Security Assistance Initiative) raames, mis suurendab Ukraina relvajõudude võimekust kaitsta riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, toetab institutsionaalseid ümberkorraldusi ning edendab USA poliitilisi ja sõjalisi eesmärke.

Tusk plaanib Varssavis Zelenskiga kohtuda

Poola peaminister Donald Tusk kavatseb reedel Varssavis kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Kui Euroopa Ülemkogu kohtumine ei veni liiga pikale, siis kohtumine muidugi toimub. Ma tean, et president Zelenski soovib väga reedel Poolas peaminister Tuskiga kohtuda. Loomulikult korraldame selle kohtumise," ütles Poola valitsuse pressiesindaja Adam Szlapka.

Pressiesindaja lisas, et Tusk ja Zelenski vestlesid esmaspäeval Berliinis, kus arutasid muuhulgas ka Ukraina riigipea eelseisvat visiiti Poolasse.