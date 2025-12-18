X!

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku

Välismaa
Donetski oblastis kasutatav Ukraina sõjaväedroon
Donetski oblastis kasutatav Ukraina sõjaväedroon Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sofiia Gatilova
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva eri Ukraina piirkondades ulatusliku droonirünnaku. USA senat kiitis heaks 400 miljoni dollari suuruse abi Ukrainale.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 18. detsembril kell 5.50:

- Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku;

- USA senat kiitis heaks 400 miljoni dollari suuruse abi Ukrainale;

- Tusk plaanib Varssavis Zelenskiga kohtuda.

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku

Venemaa ründas Odessas asuvat üheksakorruselist elamut, vigastada sai vähemalt seitse inimest. Venemaa ründas ka Krõvõi Rihi, vigastada sai vähemalt kaks inimest.

Vahetult pärast südaööd selgus, et Venemaa korraldas veel droonirünnaku Sumõ ja Tšerkassõ vastu. Sumõ oblasti kuberner teatas hiljem, et Venemaa ründas piirkonda kahe ründedrooniga. Vähemalt üks inimene sai vigastada ja saab vajalikku arstiabi, vahendas Ukrainska Pravda.

USA senat kiitis heaks 400 miljoni dollari suuruse abi Ukrainale

USA senat võttis kolmapäevasel hääletusel vastu riigikaitse volitusseaduse (National Defense Authorization Act – NDAA), mis näeb muuhulgas ette 400 miljonit dollarit abi Ukrainale.

Seaduse sätete hulgas on 2026. aastaks 400 miljonit dollarit abi Ukrainale. Need vahendid eraldatakse Ukraina julgeolekuabi algatuse (Ukraine Security Assistance Initiative) raames, mis suurendab Ukraina relvajõudude võimekust kaitsta riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, toetab institutsionaalseid ümberkorraldusi ning edendab USA poliitilisi ja sõjalisi eesmärke.

Tusk plaanib Varssavis Zelenskiga kohtuda

Poola peaminister Donald Tusk kavatseb reedel Varssavis kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Kui Euroopa Ülemkogu kohtumine ei veni liiga pikale, siis kohtumine muidugi toimub. Ma tean, et president Zelenski soovib väga reedel Poolas peaminister Tuskiga kohtuda. Loomulikult korraldame selle kohtumise," ütles Poola valitsuse pressiesindaja Adam Szlapka.

Pressiesindaja lisas, et Tusk ja Zelenski vestlesid esmaspäeval Berliinis, kus arutasid muuhulgas ka Ukraina riigipea eelseisvat visiiti Poolasse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:58

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku

04:45

Keskmise kiiruse mõõtmine on endiselt uues liiklusohutuskavas sees

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

ETV spordisaade, 17. detsember

17.12

Kilk: elu dikteerib, et välisühendustele liialt loota ei saa

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

17.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone Uuendatud

17.12

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

17.12

Meedia: USA, Euroopa ja Ukraina leppisid kokku julgeolekugarantiides

17.12

Trumpi uus reisikeeld sulgeb USA uksed veel mitmele riigile

17.12

Sõja 1393. päev: Venemaa liugpommirünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest Uuendatud

17.12

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

17.12

EISA sulgeb kolmveerandi oma teenustest ning keskendub arengu rahastamisele

17.12

USA väljendas rahulolematust EL-i reeglitega ja ähvardas Euroopa firmasid

17.12

Turbatootjad: ministeeriumi plaani järgi lakkab sektor peagi olemast

ilmateade

loe: sport

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

ETV spordisaade, 17. detsember

loe: kultuur

17.12

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

17.12

Piret Raud uuest lasteraamatust "Tähtis kuju": see räägib totalitarismist

17.12

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

17.12

Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

loe: eeter

17.12

Rahvusvahelised raamatuvargad harjutasid kätt Eestis ja Lätis

17.12

"Pealtnägija": pilastamise ohver otsib vastuseid ja vastutust

17.12

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

17.12

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

Raadiouudised

17.12

Päevakaja (17.12.2025 18:00:00)

17.12

Pilving: soov riigikaitselisi objekte kiirkorras menetleda kätkeb endas mitmeid ohte

17.12

Raadiouudised (17.12.2025 15:00:00)

17.12

Kohalike jaoks jääb RMK märgalade taastamise mõttekus tihti arusaamatuks

17.12

Raadiouudised (17.12.2025 12:00:00)

17.12

Turbatootjad kardavad konkurentsivõime kadu

17.12

Notarid abieluvara puudutavaid seadusi muutma ei kiirustaks

17.12

Briti valitsus uurib Vene ja Hiina raha mõju riigi sisepoliitikale

17.12

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

17.12

Raadiouudised (17.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo