Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Kallas, Ligi, Tsahkna, Leis, Pakosta

Eesti
Kristina Kallas valitsuse pressikonverentsil.
Kristina Kallas valitsuse pressikonverentsil. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kell 12 algaval valitsuse pressikonverentsil osalevad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, rahandusminister Jürgen Ligi, välisminister Margus Tsahkna, taristuminister Kuldar Leis ja justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Valitsus peab neljapäeval istungi sidevahendite kaudu. Istungi päevakorras on 21 punkti.

Peaminister Kristen Michal osaleb neljapäeval Euroopa Ülemkogu kohtumisel Brüsselis

Toimetaja: Urmet Kook

