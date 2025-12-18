Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Kallas, Ligi, Tsahkna, Leis, Pakosta
Kell 12 algaval valitsuse pressikonverentsil osalevad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, rahandusminister Jürgen Ligi, välisminister Margus Tsahkna, taristuminister Kuldar Leis ja justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.
Valitsus peab neljapäeval istungi sidevahendite kaudu. Istungi päevakorras on 21 punkti.
Peaminister Kristen Michal osaleb neljapäeval Euroopa Ülemkogu kohtumisel Brüsselis
Toimetaja: Urmet Kook