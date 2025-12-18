Tsahkna: valitsus on teinud, mis ta iganes suudab

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) tänas valitsuse pressikonverentsil valitsust ja koalitsioonipartnereid ja ütles, et aasta pole lihtne olnud, aga nad on teinud kõik, mis nad suudavad.

"Aasta on olnud väga raske kõigile. See valitsus on ka püüdnud teha, mis me iganes suudame. Ma kasutangi avalikku võimalust tänada kõiki valitsuse liikmeid ja koalitsioonipartnereid - ega see lihtne ei ole olnud, aga ma arvan, et me oleme ikkagi teinud, mis me suudame," sõnas Tsahkna.

"Ja ka välispoliitikas siin on palju igasuguseid spekulatsioone ja igasuguseid vastasseise olnud isegi viimasel nädalal. Tegelikult Eesti teeb väga tugevat välispoliitikat ja see ühtne sõnum ja tegevused, me peame seda liini edasi minema. Need väiksed pusklemised - need on tavalised asjad, tegelikult me teeme suuri asju," lausus Tsahkna viidates külmutatud Vene varade Ukraina toetuseks andmise suunas tegutsemist.