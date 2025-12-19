Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel

Ukraina ründas esimest korda Vahemerel õhudroonidega Vene varilaevastiku tankerit, teatas Ukraina julgeolekuteenistus (SBU). Venemaa mitmes linnas teatati ööl vastu reedet toimunud plahvatustest ja elektrikatkestustest. Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud vahendasid, et Vene väed liiguvad Donetski oblastis edasi.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 19. detsembril kell 13.55:

- Ukraina teatas Vene tankeri ründamisest Vahemerel;

- Venemaa mitmes linnas teatati plahvatustest ja elektrikatkestustest;

- Deepstate'i andmeil liiguvad Vene väed Donetski oblastis edasi;

- Pokrovskis langesid vangi Colombia kodanikud.

Ukraina teatas Vene tankeri ründamisest Vahemerel

Ukraina ründas esimest korda Vahemerel õhudroonidega Vene varilaevastiku tankerit, teatas Ukraina julgeolekuteenistus (SBU).

Ukraina julgeolekuteenistus viis läbi erioperatsiooni Ukraina territooriumist enam kui 2000 kilomeetri kaugusel – Vahemere neutraalsetes vetes ründas SBU üksus Alfa õhudroonidega Vene varilaevastiku tankerit Qendil, ütles SBU esindaja.

Ametniku sõnul sai tanker kriitilisi kahjustusi ja seda ei saa sihtotstarbeliselt kasutada. Laev oli rünnaku ajal tühi, mistõttu tabamus keskkonnakahju ei põhjustanud.

SBU ametnik ei rääkinud täpsemalt, kuidas rünnak korraldati.

SBU andmetel kasutas vaenlane seda tankerit sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja raha teenimiseks Ukraina-vastase sõja jaoks. "Seega on see rahvusvahelise õiguse ning sõjapidamise seaduste ja tavade seisukohast SBU jaoks täiesti õigustatud sihtmärk. Vaenlane peab mõistma, et Ukraina ei peatu ja ründab neid kõikjal maailmas, olenemata sellest, kus nad asuvad," märkis allikas.

Venemaa mitmes linnas teatati plahvatustest ja elektrikatkestustest

Sotsiaalmeedias levivad väited, et ööl vastu reedet toimusid Orjolis plahvatused. Väidetavalt sai tabamuse kohalik soojuselektrijaam, kuna linnas teatati elektrikatkestustest.

Electricity in several buildings in Oryol, Russia, is not operating any more. Possibly the local power station or a transformer has been compromised. pic.twitter.com/021BwjgkZB — (((Tendar))) (@Tendar) December 19, 2025

Lisaks Orjolile teatati plahvatustest veel Voronežis, Taganrogis ja Rostovis.

Venemaal Rostovis toimusid plahvatused Autor/allikas: Kuvatõmmis

Deepstate'i andmeil liiguvad Vene väed Donetski oblastis edasi

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud vahendasid, et Vene väed liiguvad Donetski oblastis edasi. Analüütikute sõnul liikus vaenlane edasi Dronivka, Nõkonorivka ja Pankivka lähistel. Deepstate'i andmeil liigub vaenlane ka Zaporižžja oblastis aeglaselt edasi.

Pokrovskis langesid vangi Colombia kodanikud

Donetski oblastis asuvas Pokrovskis võtsid Ukraina kaitsejõud vangi kaks Venemaa poolel sõdinud Colombia kodanikku, teatas reedel uudisteagentuur Unian.

Vangid väitsid, et tulid Venemaale tööle, kuid sattusid pettuse teel Ukraina vastu peetavasse sõtta. Neile lubati 2500 dollarit kuus, kuid raha ei näinud nad kunagi. Kui mehed Venemaale jõudsid, siis võeti neilt dokumendid ära, neile anti automaadid ning nad saadeti ilma toidu ja veeta Pokrovskit ründama.

Sõjaväelased avaldasid ka video vestlusest vangistatud meestega. Üks neist ütles, et talle lubati keevitaja kohta ühes üksuses. Teine kuulis tuttavalt töövõimalusest Venemaal, kus väidetavalt oli vaja valvata gaasitöötlemistehast.

"Nad ütlesid, et see töö on maksimaalselt üheks kuuks. See osutus valeks. Lendasime Bogotást Istanbuli. Istanbulist Ufasse. Kui Ufasse jõudsime, siis võeti meilt passid, telefonid ja kõik dokumendid. Kolm päeva hiljem pandi meid bussi ja sõidutati umbes 36 tundi teadmata suunas. Me ei teadnud, kuhu meid viiakse," kirjeldas Colombia kodanik.

Ukraina teatas 1003 surnukeha tagasisaamisest Venemaalt

Kiiev teatas reedel, et sai Venemaalt tagasi enam kui 1000 inimese säilmed, mis Moskva väitel kuuluvad langenud Ukraina sõduritele.

"Täna toimusid repatrieerimistoimingud. Ukrainale on tagastatud 1003 surnukeha, mis Vene poole väitel kuuluvad Ukraina sõjaväelastele," seisis Kiievi sõjavangide kohtlemise koordinatsioonistaabi sotsiaalmeediaavalduses.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 194 520 (võrdlus eelmise päevaga +1220);

- tankid 11 433 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 768 (+10);

- suurtükisüsteemid 35 250 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1574 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1263 (+0);

- lennukid 432 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 92 142 (+426);

- tiibraketid 4073 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 70 591 (+111);

- eritehnika 4027 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.