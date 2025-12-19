Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

Sisejulgeolekuminister Kristi Noem teatas, et Trumpi käsu tõttu annab ta kodakondsus- ja immigratsiooniteenistusele korralduse programm peatada.

Reede varahommikul selgus, et Browni ülikooli tulistamises kahtlustatav on 48-aastane Portugali kodanik Claudio Neves Valente.

"Seda jõhkrat isikut poleks kunagi tohtinud lubada meie riiki," teatas Noem.

Rohelise kaardi loterii on USA valitsuse programm, mille kaudu välismaalased saavad alalise elamisloa Ühendriikides elamiseks ja töötamiseks. 1990. aastal alustatud programm annab igal aastal USA alalise elamisloa 50 000 soovijale üle maailma.