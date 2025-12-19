X!

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

Välismaa
USA sisejulgeolekuminister Kristi Noem
USA sisejulgeolekuminister Kristi Noem Autor/allikas: SCANPIX/RS/MPI/Capital Pictures
Välismaa

USA president Donald Trump käskis peatada populaarse rohelise kaardi loterii, kuna sellega pääses Ameerika Ühendriikidesse Browni ülikooli tulistamises kahtlustatav.

Sisejulgeolekuminister Kristi Noem teatas, et Trumpi käsu tõttu annab ta kodakondsus- ja immigratsiooniteenistusele korralduse programm peatada.

Reede varahommikul selgus, et Browni ülikooli tulistamises kahtlustatav on 48-aastane Portugali kodanik Claudio Neves Valente.

"Seda jõhkrat isikut poleks kunagi tohtinud lubada meie riiki," teatas Noem. 

Rohelise kaardi loterii on USA valitsuse programm, mille kaudu välismaalased saavad alalise elamisloa Ühendriikides elamiseks ja töötamiseks. 1990. aastal alustatud programm annab igal aastal USA alalise elamisloa 50 000 soovijale üle maailma.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: AP

Samal teemal

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:01

Politsei otsis korruptsioonijuurdluse raames läbi Prantsuse ministri kodu

08:58

Päkapikuks hakanud Annabel: mul olid vajalikud eeldused olemas

08:39

Koroonapiirangud jätsid linnalinnud pika nokaga

08:38

Pildid: soome skulptorid avasid Hobusepea galeriis näituse "Amuse"

08:37

Tugevalt alustanud Zunte langes teise vooruga kuus kohta

08:27

Statistikaamet: Eesti inimesed on hakanud vähem reisima

08:15

Eesti Panga majandusprognoos: elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

08:15

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

08:05

TÄNA OTSE | Le Grand Bornandi MK-etapp jätkub meeste sprindisõiduga

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18.12

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi Uuendatud

18.12

Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

18.12

Riigikontroll: riigieelarvest jäi mullu kasutamata 2,15 miljardit Uuendatud

18.12

Kohus ei rahuldanud Humala kaebust kapo vastu Uuendatud

18.12

Soomlased väntavad filmi legendaarsest snaiprist Uuendatud

18.12

Koolid ei ole uue õpilaste väljaarvamise korraga veel harjunud

18.12

Sotside deja-vu: kas Reformierakond sõlmib selja taga leppeid Keskerakonnaga?

ilmateade

loe: sport

08:37

Tugevalt alustanud Zunte langes teise vooruga kuus kohta

08:05

TÄNA OTSE | Le Grand Bornandi MK-etapp jätkub meeste sprindisõiduga

18.12

Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

loe: kultuur

08:38

Pildid: soome skulptorid avasid Hobusepea galeriis näituse "Amuse"

18.12

Ashilevi: videomänge lavastades kannab mind teatrist saadud vundament

18.12

Galerii: skulptor Art Allmägi avas Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted"

18.12

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

loe: eeter

08:58

Päkapikuks hakanud Annabel: mul olid vajalikud eeldused olemas

18.12

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

18.12

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

18.12

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on avatud

Raadiouudised

18.12

Päevakaja (18.12.2025 18:00:00)

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 15:00:00)

18.12

Ilm püsib sompus ja sajune

18.12

Tegevusterapeudid on ilma ligipääsust vajalikele digilahendustele

18.12

Uue õpikohustusega seotud määrused tekitavad koolides segadust

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 12:00:00)

18.12

Ilm on täna peamiselt pilves aga sajuta

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 09:00:00)

18.12

Euroopa ülemkogu otsustab Venemaa külmutatud vara kasutamise

18.12

Ida-Viru rannakalurid muretsevad räime püügikvoodi karmistamise pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo