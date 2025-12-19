X!

Politsei otsis korruptsioonijuurdluse raames läbi Prantsuse ministri kodu

Välismaa
Rachida Dati
Rachida Dati Autor/allikas: SCANPIX/ISA HARSIN/SIPA
Välismaa

Prantsusmaa prokuratuur teatas, et politsei otsis neljapäeval korruptsioonijuurdluse raames läbi kultuuriminister Rachida Dati kodu ja kontorid.

Prokuröri sõnul otsis politsei läbi nii Dati kodu kui ka kultuuriministeeriumi. Samuti otsiti läbi Pariisi seitsmenda linnajao linnavalitsuse hoone, mida ta samuti juhib. 

Uudisteagentuuri AFP teatel süüdistatakse ministrit 299 000 euro suuruse deklareerimata tasu vastuvõtmises energiakontsernilt GDF Suez (nüüd Engie), väidetavalt sai ta raha siis, kui ta oli aastatel 2009-2019 Euroopa Parlamendi liige. Dati ise eitab kõiki süüdistusi.

President Emmanuel Macroni liitlane Dati on varem teatanud, et kavatseb järgmisel aastal kandideerida Pariisi linnapeaks. Nicolas Sarkozy presidentuuri ajal oli Dati Prantsusmaa justiitsminister. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:01

Politsei otsis korruptsioonijuurdluse raames läbi Prantsuse ministri kodu

08:58

Päkapikuks hakanud Annabel: mul olid vajalikud eeldused olemas

08:39

Koroonapiirangud jätsid linnalinnud pika nokaga

08:38

Pildid: soome skulptorid avasid Hobusepea galeriis näituse "Amuse"

08:37

Tugevalt alustanud Zunte langes teise vooruga kuus kohta

08:27

Statistikaamet: Eesti inimesed on hakanud vähem reisima

08:15

Eesti Panga majandusprognoos: elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

08:15

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

08:05

TÄNA OTSE | Le Grand Bornandi MK-etapp jätkub meeste sprindisõiduga

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18.12

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi Uuendatud

18.12

Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

18.12

Riigikontroll: riigieelarvest jäi mullu kasutamata 2,15 miljardit Uuendatud

18.12

Kohus ei rahuldanud Humala kaebust kapo vastu Uuendatud

18.12

Soomlased väntavad filmi legendaarsest snaiprist Uuendatud

18.12

Koolid ei ole uue õpilaste väljaarvamise korraga veel harjunud

18.12

Sotside deja-vu: kas Reformierakond sõlmib selja taga leppeid Keskerakonnaga?

ilmateade

loe: sport

08:37

Tugevalt alustanud Zunte langes teise vooruga kuus kohta

08:05

TÄNA OTSE | Le Grand Bornandi MK-etapp jätkub meeste sprindisõiduga

18.12

Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

loe: kultuur

08:38

Pildid: soome skulptorid avasid Hobusepea galeriis näituse "Amuse"

18.12

Ashilevi: videomänge lavastades kannab mind teatrist saadud vundament

18.12

Galerii: skulptor Art Allmägi avas Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted"

18.12

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

loe: eeter

08:58

Päkapikuks hakanud Annabel: mul olid vajalikud eeldused olemas

18.12

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

18.12

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

18.12

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on avatud

Raadiouudised

18.12

Päevakaja (18.12.2025 18:00:00)

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 15:00:00)

18.12

Ilm püsib sompus ja sajune

18.12

Tegevusterapeudid on ilma ligipääsust vajalikele digilahendustele

18.12

Uue õpikohustusega seotud määrused tekitavad koolides segadust

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 12:00:00)

18.12

Ilm on täna peamiselt pilves aga sajuta

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 09:00:00)

18.12

Euroopa ülemkogu otsustab Venemaa külmutatud vara kasutamise

18.12

Ida-Viru rannakalurid muretsevad räime püügikvoodi karmistamise pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo