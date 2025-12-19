X!

HS: Balticconnectori lõhkunud laeva kapten ei tunnista kahju tekitamist

Välismaa
Newnew Polar Bear Arhangelskis ning vasak ankur on puudu
Newnew Polar Bear Arhangelskis ning vasak ankur on puudu Autor/allikas: Viltaly V. / fleetphoto.ru/Yle
Välismaa

Ajaleht Helsingin Sanomat teatas, et Balticconnectori gaasijuhet kahjustanud Hiina laeva kapten tunnistas end süüdi kaubalaevanduse ohutusnõuete rikkumises. Samas ei kavatse kapten tunnistada end süüdi kriminaalasjas, kus teda süüdistatakse kahju tekitamises.

Soome ja Eesti vahelist gaasijuhet Balticconnector kahjustanud Hiina laeva Newnew Polar Beari kapten astus reedel taas Hongkongis kohtu ette. Kohtuprotsessi käis jälgimas ka Soome ajaleht Helsingin Sanomat.

Prokurörid peavad kaptenit vastutavaks Balticconnectori gaasijuhtme kahjustamises 2023. aasta oktoobris. Seetõttu on talle esitatud kriminaalsüüdistus kahju tekitamises. Lisaks kriminaalsüüdistusele süüdistatakse kaptenit ka kaubalaevanduse ohutusnõuete rikkumises.

Lehe teatel kavatseb kapten tunnistada end süüdi ohutusnõuete rikkumises, kuid mitte kahju tekitamises. Soome meedia andmetel on Balticconnectori remont läinud maksma 35–40 miljonit eurot.

Kaitsja palus nüüd kohtuprotsessi edasilükkamist, et tutvuda süüdistusdokumentidega ja anda kaptenile õigusnõu. Kohtunik rahuldas taotluse, järgmine kohtuistung peaks toimuma 20. jaanuaril. 

Seejärel selgub, kas kapten jääb oma praegusele seisukohale või on võimalik õigusabi tema seisukohta muutnud. Ülestunnistus võib leevendada võimalikke karistusi.

Newnew Polar Beari kapten on olnud Hongkongis eeluurimisvangistuses alates maist. Kohtuprotsess on olnud aeglane ja juhtumit on arutatud kolmel istungil. Need on toimunud juulis, septembris ja nüüd ka detsembris.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: HS

