Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

Tulumaksumuudatused jätavad inimestele rohkem raha kätte ja riigi kulutuste kasv suunab majandusse täiendavat raha. Keskpanga hinnangul aeglustub hinnakasv tuleval aastal kolme protsendi lähedale ning keskmine brutokuupalk kasvab kahe tuhande kahesaja euroni. Indrek Kiisler küsis Eesti Panga presidendilt Madis Müllerilt, miks muudeti prognoosi võrreldes sügisel tehtuga optimistlikumaks.

Eesti Panga värske majandusprognoosi hinnangul toetavad majanduse elavnemist järgmisel aastal eelkõige välisturgude kosumine ja valitsuse toetavad sammud.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: