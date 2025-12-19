Liiklusõnnetuse tõttu seisab edelasuuna rongiliiklus

Reedel kella 12.05 paiku Raplamaal Kärneri raudteeülesõidukoha läheduses toimunud liiklusõnnetuse tõttu on seiskunud edelasuuna reisirongiliiklus. Esialgsetel andmetel õnnetuses inimesed viga ei saanud.

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe teatas, et Lohu ja Hagudi jaamade vahel asuval Kärneri ülesõidukoha läheduses toimus rongi ja teleskooplaaduri kokkupõrge, kui raudteegabariidis viibinud laadur tõstis üle rööbastee objekti.

Rongis oli 40 reisijat ning esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud.

Toimunud kokkupõrke tulemusel seiskus reisirongiliiklus edelasuunal.

Kuni tee vabastamiseni ja rongi pukseerimiseni reisirongiliiklus Tallinn–Rapla/Türi ja Viljandi liinidel seisab. Liinide teenindamiseks asendatakse Kohila–Rapla vahel rongid bussidega, Rapla ja Viljandi vahel jätkab reisijate teenindamist rong.

Muudatused edelasuuna sõiduplaanis kestavad kindlasti reede lõpuni, lisas Mäe.

Elron hüvitab sõidukorra maksumuse rongi hilinemisel 30 või enam minutit. Hüvituse saamiseks tuleb täita tagastusvorm Elroni veebilehel: https://elron.pilet.ee/et/tagastus.