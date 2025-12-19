Riik kehtestas lotomängude vanusepiiriks 18. eluaasta

Alates 1. jaanuarist tõuseb loteriimängudes osalemise vanusepiir seniselt 16. eluaastalt 18. eluaastale. Muudatus tuleneb riigikogu poolt vastu võetud seadusemuudatusest ning puudutab eeskätt ligikaudu tuhandet 16–17-aastast mängijat, kes on viimase aasta jooksul Eesti Loto mänge ostnud.

Eesti Loto juhi Triin Agani sõnul on vanusepiiri ühtlustamine samm edasi vastutustundliku mängimise arendamisel. "Tahame pakkuda Eesti inimestele meelelahutust turvalisel ja läbipaistval viisil. Vanusepiiri tõstmine aitab paremini kaitsta alaealisi ning tugineb rahvusvahelisele praktikale, mille kohaselt on lotomängud mõeldud täisealistele," ütles Agan.

Eesti Loto digikeskkonnas rakendub muudatus alates 30. detsembrist 2025 nii, et alla 18-aastased mängijad ei saa enam keskkonda sisse logida ega kontot avada. Kui 16–17-aastane mängija on ostnud enne 30. detsembrit 2025 pileti, jääb see pilet kehtima ning osaleb kõigis loosimistes, milleks see on soetatud. Kõik võidud makstakse välja kehtivate reeglite alusel.

Kaupluse müügipunktides jõustuvad tehnilised uuendused samuti 30. detsembrist 2025. Müüjad kontrollivad ostja vanust ning alates 1. jaanuarist ei müüda lotopileteid alaealistele. Täna müügil olevatel kiirloteriipiletitel on trükitud varasem 16+ vanusepiir, kuid neid pileteid müügilt ei eemaldata. Sõltumata piletile trükitud infost kehtib alates 1. jaanuarist 2026 kõikidele loteriimängudele seadusest tulenev 18+ piirang ning müüjad ei tohi pileteid alaealistele müüa. Alates veebruarist lisanduvatel uutel kiirloteriipiletitel on juba korrektne 18+ tähistus.