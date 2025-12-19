X!

Meedia: restoraniärimees kavatseb Tallinnalt nõuda kohtus pool miljonit eurot

Sten-Erik Jantson
Sten-Erik Jantson Autor/allikas: ERR
Restoraniärimees Sten-Erik Jantson kavatseb esitada Tallinna linna vastu hagi, sest linn on tema väitel tekitanud talle kahju ligikaudu 500 000 euro eest, sest tegi kohtule Jantsoni kohta pankrotiavalduse ja andis sel teemal intervjuu Äripäevale.

Kuigi kohtumäärus ei ole veel jõustunud, otsustas Harju maakohus neljapäeval mitte rahuldada Tallinna linna esitatud pankrotiavaldust Sten-Erik Jantsoni kui eraisiku suhtes, vahendas Kroonika.

Avalduse kohaselt osales Jantson koos Loud`n`Live Event OÜ-ga Tallinna linna korraldatud üürikonkursil ja sõlmis üürilepingu Vabaduse väljak 10 asuvates äriruumides kohviku ja restorani Mood pidamiseks.

Üürilepingust tulenes kohtusse pöördumise hetkeks linna väitel võlg veidi enam kui 96 000 eurot, millele lisandusid mõne tuhande euro jagu kõrvalnõuded.

Väidetavalt ei olnud Jantson enne linnapoolset pankrotiavalduse esitamist Loud`n`Live Event OÜ võlga eitanud, vaid palunud selle ajatamist. Eraisikuna ta ennast võlgnikuks ei tunnistanud.

Kui linn esitas kohtusse pankrotiavalduse novembri lõpus, siis detsembri esimeses pooles esitas HeavyCruiser OÜ, endise ärinimega Loud`n`Live Event OÜ, linnale omalt poolt hinnasoodustuse saamise ja tasaarvelduse avalduse. Tagatipuks selgus selle tulemusena, et hoopis linn on nüüd HeavyCruiser OÜ-le võlgu enam kui 104 000 eurot.

Jantsoni sõnul lükkas Harju maakohus Tallinna linna pankrotiavalduse tagasi ja leidis, et vaidlus nõude üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust. 

Tallinna linn ütles ERR-ile, et nad ei saa asja kommenteerida, sest menetlus on pooleli.

Jantson ütles Kroonikale, et eelmisel nädalal Tallinna linnavalitsuse antud intervjuu ja kommentaarid Äripäevale on tekitanud talle lisaks otsest materiaalset tõendatavat kahju ligikaudu 500 000 euro eest, ning vaimset ja emotsionaalset kahju korvamatult ning ta on koostamas hagi nii linna kui ka väljaande vastu.

Sügisel otsis Jantson kohvikule Mood ostjat, kuid ei leidnud seda ja sulgeb seetõttu kohviku.

"Tõele tuleb otsa vaadata, viis ja pool aastat ühest kriisist teise käimine on jätnud oma jälje ja Kohvik Restoran Mood viimane lahtioleku päev saab olema sel pühapäeval 19. oktoobril. Kui leidub keegi kes sooviks kogu sisustuse ja tehnika ära osta, siis oleme valmis hea pakkumise ära kuulama," kirjutas Jantson sotsiaalmeedias. Postituse kommentaarides mainis ta, et toonane linnavalitsus "tegi ka kõik endast oleneva, et seal olev toitlustusasutus tegevuse lõpetaks."

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Kroonika

