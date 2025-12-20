X!

Meedia: Putini erisaadik sõidab Miamisse Trumpi esindajatega kohtuma

Välismaa
Jared Kushner, Kirill Dmitrijev ja Steve Witkoff ja Moskvas
Jared Kushner, Kirill Dmitrijev ja Steve Witkoff ja Moskvas Autor/allikas: SCANPIX/Kristina Kormilitsyna/REUTERS
Välismaa

Venemaa presidendi Vladimir Putini erisaadik Kirill Dmitrijev sõidab Miamisse, et kohtuda USA presidendi Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi ja Trumpi väimehe Jared Kushneriga, teatas Reuters oma allikale tuginedes.

Kohtumised toimuvad pärast Witkoffi ja Kushneri sel nädalal Berliinis peetud kõnelusi, kus arutati Ukraina ja Euroopa ametnikega USA toetatud rahuplaani muudatusi.

Enne reisi teatas Dmitrijev sotsiaalmeedias, et on teel Miamisse.

"Samal ajal kui sõjaõhutajad teevad ületunde, et õõnestada USA rahuplaani Ukraina jaoks, meenus mulle see video eelmisest külastusest – valgus tormipilvedest läbi murdmas," kirjutas Dmitrijev.

Kuigi USA meeskond peaks Miamis Ukraina esindajatega eraldi kohtuma, on Reutersi andmetel igasugune otsene kontakt Dmitrijevi ja Ukraina läbirääkijate vahel välistatud.

Vene allikas kinnitas agentuurile, et kolmepoolseid kontakte Ukraina poolega plaanis ei ole.

Witkoff ja Kushner töötavad koos Ukraina ja EL-i läbirääkijatega USA plaani täiendatud versiooni kallal, kuna varasemad kavandid pälvisid Kiievis ja Euroopas kriitikat Venemaa huvide eelistamise pärast.

Trumpi administratsioon on püüdnud sõja lõpetamisele suunatud kõnelusi kiirendada, kuid Ukraina, Venemaa ja Euroopa liidrite seisukohtades püsivad suured erimeelsused – seda nii Ukraina võimaliku NATO liikmesuse, julgeolekugarantiide kui ka Moskva nõutud territoriaalsete järeleandmiste osas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent/Reuters

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:27

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

16:12

Meedia: Putini erisaadik sõidab Miamisse Trumpi esindajatega kohtuma

16:02

Sten Kauber: tekstidest filmikultuuri ümber

15:43

Von Allmen sai Odermattilt revanši

15:17

Venemaa rünnakus Odessa oblastile hukkus seitse inimest Uuendatud

15:07

Jürgens kuulus teist korda algkoosseisu

15:02

Tiktoki omanik allkirjastas USA keelu vältimiseks tehingu

14:48

Aasta naine Merike Kasemets: see tiitel ei ole ainult mulle

14:45

Avalikud isikukoodid aitavad kaasa kelmide tegevusele

14:26

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19.12

Putin välistas kompromissi Ukrainaga

19.12

Sõja 1395. päev: Ukraina ründas Vene varilaevastiku tankerit Vahemerel Uuendatud

19.12

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

06:12

Eestis jõuab üha enam kasutusele 8-ga algavaid telefoninumbreid

19.12

Kallas lükkas sotsiaalmeedias ümber oma kunagised väited Vooglaiu kohta

19.12

Ministeerium: relvaseaduse reform suurendaks elanike valmisolekut kriisideks

10:53

Pangaliit kaalub pettuste tõkestamiseks ülekannetele "rahunemispausi"

08:07

Tõnis Niinemets: mõni hea nali jääb praegu ilmselt tegemata, sest on hirm

19.12

Meedia: restoraniärimees kavatseb Tallinnalt nõuda kohtus pool miljonit eurot

13:50

USA ründas Süürias Islamiriigi enam kui 70 sihtmärki Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:27

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

15:43

Von Allmen sai Odermattilt revanši

15:07

Jürgens kuulus teist korda algkoosseisu

14:26

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

loe: kultuur

16:02

Sten Kauber: tekstidest filmikultuuri ümber

12:08

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

08:51

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

08:50

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

loe: eeter

14:48

Aasta naine Merike Kasemets: see tiitel ei ole ainult mulle

14:23

Andersalu-Targo: jõuludel tasub mõelda, kelle ootuseid me täidame

12:08

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

19.12

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

Raadiouudised

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

19.12

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

19.12

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

19.12

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

19.12

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

19.12

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo