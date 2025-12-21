X!

Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast

Krasnopilliast evakueeritakse inimesi.
Krasnopilliast evakueeritakse inimesi. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMApress.com
Ukraina Sumõ oblasti piiriäärsetes külades on alustatud tsiviilelanike kiireloomulist evakueerimist soomustatud transpordiga. Otsus järgnes teadetele, mille kohaselt on Venemaa väed sisenenud piiriäärsetesse küladesse ja asunud kohalikke elanikke Venemaale küüditama.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 21. detsembril kell 13.34:

- Ukraina nõuab viivitamatult oma kodanike tagasisaatmist kodumaale;

- Partisanid saboteerisid Venemaale olulise raudteesõlme tööd;

- Sumõ oblastist evakueeritakse elanikke;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit.

Ukraina nõuab viivitamatult oma kodanike tagasisaatmist kodumaale

Ukraina parlamendi inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets on pöördunud Venemaa ombudsmani Tatjana Moskalkova poole, nõudes teavet Sumõ oblastis asuva Hrabovske küla elanike asukoha kohta, kes okupantide poolt jõuga Venemaa Föderatsiooni territooriumile viidi.

Lubinetsi sõnul on esialgselt kindlaks tehtud, et 18. detsembril pidasid Venemaa sõjaväelased Hrabovskes ebaseaduslikult kinni umbes 50 tsiviilisikut, hoidsid neid ilma sidevahenditeta ja nõuetekohaste tingimusteta ning 20. detsembril viisid nad jõuga Venemaale.

Lubinets rõhutas, et sellised teod kujutavad endast rahvusvahelise humanitaarõiguse jämedat rikkumist.

"Olen viivitamatult pöördunud Venemaa Föderatsiooni inimõiguste voliniku poole, nõudes teavet nende asukoha, kinnipidamistingimuste ja viivitamatute meetmete kohta nende turvaliseks tagasipöördumiseks Ukrainasse," ütles Lubinets.

Samuti saatis ta kirja rahvusvahelisele Punase Risti komiteele ja kutsus rahvusvahelist üldsust üles andma Venemaa tegevusele asjakohase õigusliku hinnangu ning kasutama kõiki olemasolevaid mõjutusmehhanisme Ukraina tsiviilelanikkonna ebaseadusliku küüditamise peatamiseks.

"Ja ma pöördun meie kodanike poole: lahingutsoonis viibimine on ohtlik. Evakueerimine on võimalus päästa ennast ja oma lähedasi," lisas ombudsman.

Partisanid saboteerisid Venemaale olulise raudteesõlme tööd

Partisaniliikumise ATEŠ liikmed süütasid Venemaa linnas Bataiskis raudteesõlmes releekapid, mille kaudu toimetatakse varustust vaenlase rühmitustele lõunas.

"Meie agendid viisid läbi eduka sabotaaži strateegilises raudteesõlmes Bataiskis. Releekappide süütamise tagajärjel on häiritud peamise logistikasõlme tööd, mille kaudu toimetatakse varustust Venemaa sissetungivatele vägedele kõigil lõunatelgedel," seisis Telegramis avaldatud teates.

Partisanide sõnul kasutavad seda kriitiliselt olulist sõlmpunkti sõjaväerongid, mis veavad personali, soomukeid, kütust ja laskemoona vaenlase rühmitustele, mis tegutsevad Hersoni, Zaporižžja ja Donetski suundadel, aga ka Krimmis.

Rühmitus rõhutas, et sabotaaž põhjustas Venemaa vägedele viivituste ja varustuskatkestuste ahelreaktsiooni.

"Bataiski sorteerimisjaama tegevuse katkemine on vaenlasele logistilisi probleeme tekitanud. Sõjaveosed on teel hetkel hilinenud ning sissetungijate operatsioonide planeerimine on ohus," ütlesid partisanid.

Sumõ oblastist evakueeritakse elanikke

Sumõ oblasti sõjaväelise administratsiooni (OVA) juht Oleg Grigorov teatas, et olukord oblasti piiri ääres on muutunud kriitiliseks. Tema sõnul evakueeritakse Krasnopillia kogukonnast inimesi, kasutades selleks spetsiaalset soomustatud transporti. Ära tuuakse ka need elanikud, kes olid varem korduvalt keeldunud oma kodudest lahkumast.

"Krasnopillia kogukonnast evakueeriti osa elanikke, kes varem keeldusid lahkumast. Hetkel viibivad nad transiidikeskuses, kus neile osutatakse vajalikku abi," selgitas Grigorov.

Ta lisas, et päästetakse kõiki, kes on avaldanud soovi lahkuda ning protsessi on kaasatud nii vabatahtlikud kui ka vastavad ametiasutused.

Venemaa väed sisenesid 20. detsembri öösel Sumõ oblastis asuvasse Hrabovske külla, kus viibisid ka tsiviilelanikud, kes olid varem andnud allkirja evakueerimisest keeldumise kohta.

Meedia andmetel viisid okupandid külast Venemaale üle 50 inimese, mis on tekitanud hirmu, et sarnane saatus võib tabada ka teisi lähedalasuvaid asulaid. Ajakirjanike info kohaselt liiguvad Vene üksused edasi Võssoke ja Riasne asulate suunas. Riasne külas, kus veel 20. detsembri hommikul viibisid tsiviilelanikud, alustati samal õhtul kiireloomulist evakuatsiooni.

"Vaenlane ei jäta piiriäärsete asulate elanikele valikut. Ainus õige samm on evakuatsioon elu säilitamise nimel," sõnas Grigorov.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 196740 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 11 435 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 770 (+1);

- suurtükisüsteemid 35 298 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1575 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1263 (+0);

- lennukid 432 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 92 604 (+116);

- tiibraketid 4073 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 70 789 (+68);

- eritehnika 4029 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Unian, Ukrinform, The Kyiv Independent

