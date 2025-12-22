X!

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais

Tamanneftegazi terminali põleng 2023. aastal
Tamanneftegazi terminali põleng 2023. aastal
Välismaa

Ukraina ründas ööl vastu esmaspäeva droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Tamanneftegazi naftaterminali, süüdates seal suure tulekahju. Ukraina sõjaväeluure teatas, et nädalavahetusel tehti Lipetski lähedal asuval lennuväljal sabotaažiga kahjutuks kaks Vene hävitajat.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 22. detsembril kell 16.05:

- Ukraina ründas naftaterminali Krasnodari krais;

- Ukraina luure kinnitas kahe Vene hävitaja kahjutuks tegemist;

- Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula;

- Kiiev: Venemaa jätkab Odessa ründamist;

- Ukraina võrdles tsiviilisikute röövimist keskaegsete rüüsteretkedega.

Ukraina ründas naftaterminali Krasnodari krais

Ukraina ründas ööl vastu esmaspäeva droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Tamanneftegazi avamere naftaterminali, vallandades seal suure tulekahju.

Ukraina sõjaväeluure allika sõnul kahjustas rünnak naftalaadimisterminali, veeldatud naftagaasi terminali ja sadamataristu seadmeid. Terminalis puhkes tulekahju, mis levis väidetavalt kuni 1500 ruutmeetri suurusele alale.

Ettevõtte Tamanneftegazi käitatav Tamani ümberlaadimiskompleks on üks Musta mere piirkonna suurimaid. Selles asuvate naftatoodete ja veeldatud gaasi mahutite kogumaht ületab 1 miljonit kuupmeetrit.

Varasemalt olid Krasnodari krai võimud teatanud kahe laeva ja gaasijuhtme hävimisest öises rünnakus Tamani terminalile.

Seejärel kinnitas Ukraina relvajõudude peastaap rünnakut. Teatati torujuhtme, kahe kai ja kahe laeva kahjustustest ning rohkem kui 1000 ruutmeetri suuruse ala hõivanud tulekahjust, millest oli puudutatud vähemalt üks laev. Tulekahju puhkes ka mahutipargis.

Tamani sadam asub Krasnodari krais Temrjuki rajoonis Volna külas. See on Krasnodari krai oluline logistikakeskus, mis on spetsialiseerunud eksportkauba nagu nafta, gaas, ammoniaak, teravili ja maak ümberlaadimisele ning millel on selleks vajalikud terminalid suurtele kaubalaevadele.

Ukraina luure kinnitas kahe Vene hävitaja kahjutuks tegemist

Ukraina sõjaväeluure teatas nädalavahetusel kahe Vene hävitaja ründamisest Lipetski lähedal asuval lennuväljal.

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsus (GUR) täpsustas esmaspäeval Lipetski lähedal asuval lennuväljal ööl vastu pühapäeva rünnatud vaenlase lennukite andmeid - need olid kaks mitmeotstarbelist hävitajat Su-30.

"Täpsustatud andmete kohaselt tabati agressorriigi Venemaa Lipetski lähedal asuval sõjaväelennuväljal 20.-21. detsembri 2025 öösel edukalt kahte vaenlase mitmeotstarbelist hävitajat Su-30," teatas GUR esmaspäeval Telegrami kanalil avaldatud sõnumis.

Varem teatas GUR, et Ukraina luureoperatsioonis süüdati Lipetski lähedal asuval lennuväljal üks Su-30 ja üks Su-27 sabanumbritega "82" ja "12".

Sotsiaalmeedia teatel valmistati sabotaaži ette kaks nädalat, ja see hõlmas muuhulgas patrullmarsruutide jälgimist ja valvekordade rotatsioonide kindlaks tegemist. Sabotöörid lahkusid pärast hävitajate lennukõlbmatuks tegemist märkamatult lennuväljalt.

Kiiev: Venemaa jätkab Odessa ründamist

Ukraina teatas esmaspäeval, et Vene okupatsioonivägi ründas öösel taas Lõuna-Ukraina sadamalinna Odessat.

Venemaa löögid Musta mere äärsetele piirkondadele on intensiivistunud, rünnatakse sildu, sadamaid ning energiataristut, mille tõttu jäävad tuhanded inimesed vastu talve elektri ja kütteta.

"Vaenlane ei lõpeta Odessa oblasti ründamist. Venemaa üritab hävitada merenduslogistikat, korraldades süsteemseid rünnakuid sadama- ja energiataristule," ütles ülesehitusminister Oleksi Kuleba.

Donetski piirkonnas võitlev Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/AFP/IRYNA RYBAKOVA

Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Zvanivka nimelise asula, teatasid ööl vastu esmaspäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

DeepState teatas, et vaenlane okupeeris Zvanivka ning liikus edasi veel nelja asula lähistel. Sellele eelnevalt teatas DeepState 16. detsembril, et Vene väed okupeerisid Serebrjanka ja liikusid edasi veel nelja asula lähistel.

Ukraina võrdles tsiviilisikute röövimist keskaegsete rüüsteretkedega

Ukraina välisministeerium võrdles pühapäeval tsiviilisikute röövimist venelaste poolt Sumõ oblastis keskaegsete rüüsteretkedega.

Välisminister Andri Sõbiha nõudis, et Venemaa tagastaks viivitamatult Sumõ oblastis asuva Hrabovske küla tsiviilisikud. Sõbiha andmetel röövisid Vene okupandid Hrabovske külast viis tosinat tsiviilisikut, kellest enamik eakad naised.

"Selliste keskaegsete rüüsteretkedega demonstreerib Putini Venemaa, et ta ei erine sellistest terrorirühmitustest nagu Islamiriik, Boko Haram või Hamas. Nõuame oma tsiviilpantvangide kojutoomist. Need viiskümmend inimest ja tuhanded teised Venemaale sunniviisiliselt küüditatud tsiviilisikud, kelle hulgas on Ukraina lapsed," sõnas Sõbiha.

Väliminister märkis avalduses, et Ukraina kutsub kõiki riike ja rahvusvahelisi organisatsioone üles ühinema nõudmisega vabastada oma kodudest röövitud süütud tsiviilisikud. Sõbiha lisas, et seda sõjakuritegu menetletakse Ukrainas juba praegu ja see peab saama asjakohase reaktsiooni ka rahvusvahelisel tasandil.

"See toob esile ka pideva ohu elule Venemaa naabruses. Seepärast vajab Ukraina reaalset ja püsivat rahu. Elu terroristide kõrval nõuab tugevust ja usaldusväärseid julgeolekugarantiisid," lõpetas minister.

Uniani informatsiooni kohaselt ületasid Vene väed 21. detsembril Sumõ oblastis piiri ja viisid sealt minema üle 50 tsiviilisiku. Rünnaku tagajärjel taganesid Ukraina kaitsjad küla lähedal mitmetelt positsioonidelt. Stabiliseerimistegevused piirkonnas jätkuvad.

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud märkisid, et praegu asub küla hallis tsoonis. Nad oletasid, et venelaste läbimurre sai teoks suuna kaitsmise eest vastutavate sõjaväelaste ebapiisava valmisoleku tõttu.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1120 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 197 860 (võrdlus eelmise päevaga +1120);

- tankid 11 438 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 772 (+2);

- suurtükisüsteemid 35 308 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1575 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1263 (+0);

- lennukid 432 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 92 713 (+109);

- tiibraketid 4073 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 70 853 (+64);

- eritehnika 4029 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Mait Ots

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, LIGA.net, Interfax-Ukraine

