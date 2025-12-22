X!

Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Välismaa
Donetski piirkonnas võitlev Ukraina sõjaväelane
Donetski piirkonnas võitlev Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/AFP/IRYNA RYBAKOVA
Välismaa

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Zvanivka nimelise asula, teatasid ööl vastu esmaspäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 22. detsembril kell 5.40:

- Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula;

- Ukraina võrdles tsiviilisikute röövimist keskaegsete rüüsteretkedega.

Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Zvanivka nimelise asula, teatasid ööl vastu esmaspäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

DeepState teatas, et vaenlane okupeeris Zvanivka ning liikus edasi veel nelja asula lähistel. Sellele eelnevalt teatas DeepState 16. detsembril, et Vene väed okupeerisid Serebrjanka ja liikusid edasi veel nelja asula lähistel.

Ukraina võrdles tsiviilisikute röövimist keskaegsete rüüsteretkedega

Ukraina välisministeerium võrdles pühapäeval tsiviilisikute röövimist venelaste poolt Sumõ oblastis keskaegsete rüüsteretkedega.

Välisminister Andri Sõbiha nõudis, et Venemaa tagastaks viivitamatult Sumõ oblastis asuva Hrabovske küla tsiviilisikud. Sõbiha andmetel röövisid Vene okupandid Hrabovske külast viis tosinat tsiviilisikut, kellest enamik eakad naised.

"Selliste keskaegsete rüüsteretkedega demonstreerib Putini Venemaa, et ta ei erine sellistest terrorirühmitustest nagu Islamiriik, Boko Haram või Hamas. Nõuame oma tsiviilpantvangide kojutoomist. Need viiskümmend inimest ja tuhanded teised Venemaale sunniviisiliselt küüditatud tsiviilisikud, kelle hulgas on Ukraina lapsed," sõnas Sõbiha.

Väliminister märkis avalduses, et Ukraina kutsub kõiki riike ja rahvusvahelisi organisatsioone üles ühinema nõudmisega vabastada oma kodudest röövitud süütud tsiviilisikud. Sõbiha lisas, et seda sõjakuritegu menetletakse Ukrainas juba praegu ja see peab saama asjakohase reaktsiooni ka rahvusvahelisel tasandil.

"See toob esile ka pideva ohu elule Venemaa naabruses. Seepärast vajab Ukraina reaalset ja püsivat rahu. Elu terroristide kõrval nõuab tugevust ja usaldusväärseid julgeolekugarantiisid," lõpetas minister.

Uniani informatsiooni kohaselt ületasid Vene väed 21. detsembril Sumõ oblastis piiri ja viisid sealt minema üle 50 tsiviilisiku. Rünnaku tagajärjel taganesid Ukraina kaitsjad küla lähedal mitmetelt positsioonidelt. Stabiliseerimistegevused piirkonnas jätkuvad.

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud märkisid, et praegu asub küla hallis tsoonis. Nad oletasid, et venelaste läbimurre sai teoks suuna kaitsmise eest vastutavate sõjaväelaste ebapiisava valmisoleku tõttu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:02

Macroni sõnul ehitab Prantsusmaa uue lennukikandja

08:00

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

08:00

Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

07:50

Looduskaitsealadel saavad loomad hästi järgida loomulikku päevaplaani

07:49

Naised tabavad haiglase näoilme kergemini ära kui mehed

07:19

USA blokaad Venezuela vastu lükkas Kuuba majanduse käpuli

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

06:14

USA ja Ukraina: Miami kõnelused olid konstruktiivsed

05:45

Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

04:42

Riigi plaan: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

21.12

Tallinna Ülemiste keskuses toimus plahvatus Uuendatud

21.12

Sõjapäev 1397: Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

21.12

Putin on valmis Macroniga Ukraina sõja teemal kõnelusi pidama Uuendatud

20.12

Avalikud isikukoodid aitavad kaasa kelmide tegevusele

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

21.12

Eesti ostab vähemalt kuus Lõuna-Koreas toodetud Chunmoo mitmikraketiheitjat Uuendatud

20.12

Pangaliit kaalub pettuste tõkestamiseks ülekannetele "rahunemispausi"

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

21.12

USA relvajõud peatasid Venezuela lähistel järgmise tankeri Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:00

Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti Uuendatud

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

21.12

Karl Martin Sinijärv: hakkasin "OP-i" juhtima ilma varem saateid nägemata

21.12

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

loe: eeter

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

21.12

Valter Soosalu: harpedžimängijate liidu suvepäevad on üksildased

21.12

Vikerraadio pühadekavasse jagub lustakaid reportaaže ja tõsiseid mõtisklusi

21.12

Video: Alev Ström õnnitles Anu Välbat 400. "Hommik Anuga" saate puhul

Raadiouudised

21.12

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

21.12

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon.

21.12

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

20.12

Liiklejate üllatuseks mõõtsid Ida-Virumaal kiirust abipolitseinikud

20.12

Päevakaja (20.12.2025 18:00:00)

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

19.12

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo