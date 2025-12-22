Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 22. detsembril kell 5.40:

- Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula;

- Ukraina võrdles tsiviilisikute röövimist keskaegsete rüüsteretkedega.

Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Zvanivka nimelise asula, teatasid ööl vastu esmaspäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

DeepState teatas, et vaenlane okupeeris Zvanivka ning liikus edasi veel nelja asula lähistel. Sellele eelnevalt teatas DeepState 16. detsembril, et Vene väed okupeerisid Serebrjanka ja liikusid edasi veel nelja asula lähistel.

Ukraina võrdles tsiviilisikute röövimist keskaegsete rüüsteretkedega

Ukraina välisministeerium võrdles pühapäeval tsiviilisikute röövimist venelaste poolt Sumõ oblastis keskaegsete rüüsteretkedega.

Välisminister Andri Sõbiha nõudis, et Venemaa tagastaks viivitamatult Sumõ oblastis asuva Hrabovske küla tsiviilisikud. Sõbiha andmetel röövisid Vene okupandid Hrabovske külast viis tosinat tsiviilisikut, kellest enamik eakad naised.

"Selliste keskaegsete rüüsteretkedega demonstreerib Putini Venemaa, et ta ei erine sellistest terrorirühmitustest nagu Islamiriik, Boko Haram või Hamas. Nõuame oma tsiviilpantvangide kojutoomist. Need viiskümmend inimest ja tuhanded teised Venemaale sunniviisiliselt küüditatud tsiviilisikud, kelle hulgas on Ukraina lapsed," sõnas Sõbiha.

Väliminister märkis avalduses, et Ukraina kutsub kõiki riike ja rahvusvahelisi organisatsioone üles ühinema nõudmisega vabastada oma kodudest röövitud süütud tsiviilisikud. Sõbiha lisas, et seda sõjakuritegu menetletakse Ukrainas juba praegu ja see peab saama asjakohase reaktsiooni ka rahvusvahelisel tasandil.

"See toob esile ka pideva ohu elule Venemaa naabruses. Seepärast vajab Ukraina reaalset ja püsivat rahu. Elu terroristide kõrval nõuab tugevust ja usaldusväärseid julgeolekugarantiisid," lõpetas minister.

Uniani informatsiooni kohaselt ületasid Vene väed 21. detsembril Sumõ oblastis piiri ja viisid sealt minema üle 50 tsiviilisiku. Rünnaku tagajärjel taganesid Ukraina kaitsjad küla lähedal mitmetelt positsioonidelt. Stabiliseerimistegevused piirkonnas jätkuvad.

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud märkisid, et praegu asub küla hallis tsoonis. Nad oletasid, et venelaste läbimurre sai teoks suuna kaitsmise eest vastutavate sõjaväelaste ebapiisava valmisoleku tõttu.