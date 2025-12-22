Eluaseme hinnaindeks tõusis aastaga 5,2 protsenti

Statistikaameti andmetel langes eluaseme hinnaindeks kolmandas kvartalis võrreldes teise kvartaliga 0,8 protsenti.

Korterite hinnad tõusid kolmandas kvartalis võrreldes 2024. aasta sama ajaga 5,5 protsenti ja majade hinnad 4,7 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Umbleja tõi välja, et eluaseme hinnaindeks langes viimati eelmise kvartaliga võrdluses 2024. aasta neljandas kvartalis.

"Selle aasta teise kvartaliga võrreldes jäid kolmandas kvartalis korterite hinnad peaaegu samale tasemele, tõustes vaid 0,3 protsenti. Tallinna korterite hinnad tõusid 1,7 protsenti ja mujal langesid. Majade hinnad langesid üle Eesti 2,9 protsenti, olles varem tõusnud kolm kvartalit järjest," ütles Umbleja.

Tehingute rahaline maht oli kolmandas kvartalis suurem kui 2024. aastal samal ajal ja peaaegu sama suur kui teises kvartalis.

"Võrreldes teise kvartaliga kasvas olemasolevate eluasemete tehingute rahaline maht, uute eluasemete tehingute rahaline maht aga vähenes. Seega eelistati osta juba varem kasutuses olnud kortereid ja maju," selgitas Umbleja.

Eluaseme hinnaindeks näitab, kui palju on kodumajapidamiste poolt eluaseme soetamiseks tehtud tehingute ruutmeetrihinnad ajas muutunud. Seda arvutatakse korterite ja majade kohta.

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks tõusis kolmandas kvartalis võrreldes teise kvartaliga 0,6 protsenti ja võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga 3,1 protsenti.

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks iseloomustab seda, kuidas on muutunud kodumajapidamiste jaoks uute eluasemete soetamise ning eluaseme ostja ja kasutajana tehtud muude kulutuste hinnad. Indeks koosneb neljast osast: eluaseme ost, muud eluaseme ostmisega seotud teenused, eluaseme kapitaalremont ja eluaseme kindlustus.