X!

Delfi: Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko

Eesti
Artur Boiko.
Artur Boiko. Autor/allikas: SCANPIX/ÕHTULEHT/ALDO LUUD
Eesti

Delfile teadaolevalt korraldas Ülemiste keskuses laupäeva õhtul pommiplahvatuse 60-aastane Artur Boiko, keda on varem korduvalt karistatud häkkimise eest.

Boiko laadis 2021. aastal salaja Eesti riigi arvutivõrgust alla ligi 300 000 dokumendifotot ja muid isikuandmeid. Vahi alla võeti ta alles 2022. aasta märtsis, kui hakkas Vene telekanalite keelamise tõttu ähvardama riigiametnikku ja tema perekonda.

Paar kuud hiljem juunis mõisteti ta süüdi nii ähvardamises kui ka elutähtsa valdkonna arvutisüsteemi häkkimises, kust turvanõrkust ära kasutades ligi 300 000 dokumendifotot alla laadis.

Boikot karistas Tartu maakohus häkkimiskatse eest ka 2013. aastal. Toonane kriminaalasi seisnes 2011. aastal sertifitseerimiskeskuse testlehele automatiseeritud päringute saatmises, kokku saatis ta üle kahe miljoni päringu. Päringute eesmärk oli viia kokku isikukood ning isikukoodiga seotud mobiiltelefoni abonentnumber, tuvastamaks sellisel viisil isikuid, kellel oli olemas Mobiili ID kasutamise sertifikaat.

Lisaks süüdistati teda kohtuniku suhtes vägivallatsemises, kui ta ähvardas kohtunikku tapmise ja tervisekahjustuse tekitamisega.

Allikas: Delfi

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:18

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

11:16

Vabatahtlik seltsiline: regulaarne suhtlus aitab eakatel üksildustunnet vähendad

10:49

Delfi: Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko

10:47

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

10:43

Masina intellekti eitamine reedab inimeste hirmu unikaalsuse ees

10:34

Pevkur: keelenõude kehtestamine ei mõjuta oluliselt ajateenijate arvu

10:24

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

10:18

Ulmenthal avaldas debüütlühialbumi "All My Dreams"

10:11

Euroopas kasvab vastuseis EL-i heitmekaubanduse süsteemile

10:10

Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Leetu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

21.12

Tallinna Ülemiste keskuses toimus plahvatus Uuendatud

21.12

Sõjapäev 1397: Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

21.12

Putin on valmis Macroniga Ukraina sõja teemal kõnelusi pidama Uuendatud

21.12

Paet: Euroopa Liit saatis maailmale sõnumi, et on nõrk ja lõhestunud

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

21.12

Eesti ostab vähemalt kuus Lõuna-Koreas toodetud Chunmoo mitmikraketiheitjat Uuendatud

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

20.12

Avalikud isikukoodid aitavad kaasa kelmide tegevusele

ilmateade

loe: sport

11:18

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

10:47

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

10:10

Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Leetu

09:43

Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

loe: kultuur

10:18

Ulmenthal avaldas debüütlühialbumi "All My Dreams"

08:42

Keelesäuts. Tuli lõlletab

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: uus ÕS on armastusega kokku keedetud rammuleem

08:00

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

loe: eeter

11:16

Vabatahtlik seltsiline: regulaarne suhtlus aitab eakatel üksildustunnet vähendad

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

21.12

Valter Soosalu: harpedžimängijate liidu suvepäevad on üksildased

21.12

Vikerraadio pühadekavasse jagub lustakaid reportaaže ja tõsiseid mõtisklusi

Raadiouudised

10:05

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

09:55

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

09:30

Raadiouudised (22.12.2025 09:00:00)

21.12

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

21.12

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon

21.12

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

20.12

Liiklejate üllatuseks mõõtsid Ida-Virumaal kiirust abipolitseinikud

20.12

Päevakaja (20.12.2025 18:00:00)

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo