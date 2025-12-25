Valitsuse pressikonverentsidel osales kõige harvem kultuuriminister Purga

Valitsuse liikmetest on iganädalastel pressikonverentsidel kõige harvem osalenud kultuuriminister Heidy Purga, kes on alates märtsist osalenud vaid ühel pressikonverentsil.

Iga nädala neljapäeval kell 12 toimub Stenbocki majas valitsuse pressikonverents, kus tavakohaselt osaleb peaminister ja veel kaks või kolm ministrit. Peaminister annab ülevaate olulisematest otsustest istungil ning teised ministrid räägivad enda valdkonna tähtsamatest istungi või istungivälistest teemadest.

Reformierakonnast ja Eesti 200-st koosnev valitsuse koosseis alustas märtsis, kui võimuliidust visati välja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Sellest ajast on toimunud 36 valitsuse pressikonverentsi.

Peaminister Kristen Michal (RE) on praeguse valitsuse koosseisus osalenud 31 iganädalasel pressikonverentsil.

Teised kaks kõige sagedasemat osalejat olid välisminister Margus Tsahkna (12) ning haridusminister ja Eesti 200 valitsusdelegatsiooni juht Kristina Kallas (10).

Valitsuse liikmetest osales pressikonverentsidel kõige harvem kultuuriminister Heidy Purga (RE), kes võttis osa ühel korral. Talle järgneb sotsiaalminister Karmen Joller (RE), kes osales kahel pressikonverentsil.

Osalemist mõjutab ka valitsusdelegatsiooni suurus

Valitsuse meedianõunik Kateriin Pajumägi rõhutas, et pressikonverentside ülevaate andmisel tuleb arvestada mitme asjaga, mis muudavad selliste pingeridade koostamise suhteliseks.

"Näiteks tuleb arvestada sellega, et Kristina Kallas osaleb pressikonverentsidel mitte üksnes haridus- ja teadusministrina, vaid ka Eesti 200 valitsusdelegatsiooni juhina," märkis ta.

Samuti võib ministri osavõtu sagedust pressikonverentsidel oluliselt mõjutada ka valitsusdelegatsiooni suurus.

"Reformierakonnal on valitsuse koosseisus lisaks peaministrile kaheksa ministri portfelli ning Eesti 200-l viis. Kuna pressikonverentsi osalejate otsustamisel arvestatakse poliitilist tasakaalu, tähendab see, et väiksema valitsusdelegatsiooni ministritel on pressikonverentsidel osalemise arv suurem," sõnas Pajumägi.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (E200) osales valitsuse pressikonverentsil kaheksa korda.

Nii rahandusminister Jürgen Ligi (RE), siseminister Igor Taro (E200) ning majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) võtsid osa seitse korda.

Kliimaminister Andres Sutt (RE) ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (E200) kuus korda.

Viiel korral osales taristuminister Kuldar Leis (RE) ning temast korra vähem kaitseminister Hanno Pevkur (RE).

Eelmise valitsuse ministritest olid kõige harvemad osalejad Keldo, Ligi ja Purga

Eelmisel valitsusel, kuhu kuulusid ka sotsid, toimus sel aastal 12 pressikonverentsi.

Peaminister Kristen Michal osales neist kümnel, talle järgnevad haridusminister Kristina Kallas (8), välisminister Margus Tsahkna (5) ning tollane siseminister Lauri Läänemets (4).

Nii justiitsminister Liisa Pakosta kui ka tollane kliimaminister Yoko Alender (RE) osalesid eelmise valitsuse koosseisus kolmel korral valitsuse pressikonverentsil.

Kaks korda osalesid tollane taristuminister Vladimir Svet (SDE), kaitseminister Hanno Pevkur, tollane terviseminister Riina Sikkut (SDE), tollane regionaalminister Piret Hartman (SDE) ning tollane sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE).

Vaid korra võtsid eelmise valitsuse koosseisus pressikonverentsidelt osa kultuuriminister Heidy Purga, rahandusminister Jürgen Ligi ja majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.