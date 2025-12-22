X!

Saaremaal on ehitud mitmeid mittetraditsioonilised jõulupuud

Eesti
Saaremaa erijõulupuud
Vaata galeriid
13 pilti
Eesti

Igal aastal on jõuludeks ehitud ka mittetraditsioonilisi jõulupuid. Saaremaal on neid tänavu mitmeid Orissaare piirkonnas.

Ega üht raudposti otseses tähenduses jõulupuuks nimetada ei saa, aga sümboolselt küll. Omamoodi on ka väike jõuluime see, et kunagisest Väinatammi kõrgepingeliinist alles jäänud ainus liinimast, mis on juba poolteist aastat elektriga ühendamata, nüüd äkki jõulude säras on. Eelmisel aastal samal ajal ehtisid masti ainult värvilised pallid ja ka tänavu on neid 34. Seekord annavad ka 23 meetri kõrguselt alla rippuvad led-tulukesed raudmastile ka pimedas jõulupuu kuju, mis kõigile Saaremaale sõitjatele nähtav

"Mina arvan, et see on Eesti kõige kõrgem kui mitte Baltikumi või Skandinaavia, aga see on ainuke ja seda tänu sellele, et need õhuliinid, mis siin varem olid ja linnustikku ohustasid ja Saaremaa miljööd rikkusid, said eelmisel aastal tänu Eleringi ponnistustele demonteeritud. Ma loodan, et see saab siin nüüd kuni kolmekuningapäevani möödujaid rõõmustada," lausus Väinatammi jõulupuu ehtija Heiki Hanso.

Aga see pole ainus sealse piirkonna eriline jõulupuu. Ka Orissaare alevikus pole tänavu päris kuuske saadud ehituse tõttu ehtida, mistõttu tehti tänavu teistmoodi jõulupuu - tühjadest kanistritest.

"700-800 on kokku! Meil oli kogumiskorv teenuskeskuse ees, et kes need kõik tõid, ei tea. Kanistritega, kui me need kuuselt ära võtame, ei ole veel kõik! Nendest me teeme sellised kruvihoidjad ja muud. Ei ole nii, et me need kõik ära viskame," sõnas Orissaare teenuskeskuse juhataja Krista Riik.

Ka rehvidest on Orissaares tehtud kaunistatud jõulupuu. Ikka silmarõõmuks ja jõulutunde loomiseks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:17

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

22:03

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

21:57

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

21:32

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:20

Saaremaal on ehitud mitmeid mittetraditsioonilised jõulupuud

21:13

Teisipäeval on teed libedad

21:12

Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

21:09

ERR Washingtonis: vabariiklased näevad USA järgmise presidendina JD Vance'i

20:55

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

14:44

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

10:24

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

22:03

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

21.12

Paet: Euroopa Liit saatis maailmale sõnumi, et on nõrk ja lõhestunud

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

07:19

USA blokaad Venezuela vastu lükkas Kuuba majanduse käpuli

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

21.12

Graham toetab Tomahawkide andmist Ukrainale, kui Putin rahuleppest keeldub

ilmateade

loe: sport

22:17

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

21:57

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

21:32

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

20:55

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

loe: kultuur

21:12

Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

17:31

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

15:02

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

loe: eeter

18:18

Toomas Tross: otsin elus ja loomingus rõõmu tegevaid silmapilke

14:31

Aastahiti esikümme on selgunud

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

18:35

Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed tekitasid Narvas pika piirijärjekorra

15:45

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

15:45

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

15:25

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

12:30

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

12:30

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

12:20

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

10:05

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

09:55

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo