Trumpi administratsioon peatas avamere tuuleparkide arendused

USA siseminister Doug Burgum
USA siseminister Doug Burgum Autor/allikas: SCANPIX/Aaron Schwartz/POOL via CNP/INST
Donald Trumpi administratsioon peatas kõik avamere tuuleparkide arendused ning USA võimude samm tõukas Taani energiahiiglase Ørstedi aktsia punasesse.

Föderaalmaade ja loodusvarade haldamise eest vastutav siseministeerium teatas, et peatas riikliku julgeoleku riskide tõttu viie projekti föderaalsed rendilepingud. Ørstedile kuulub kaks projekti ning Taani energiafirma aktsia kukkus pärast siseministeeriumi teadaannet lausa 11 protsenti, vahendas The Wall Street Journal

Ørsted teatas, et nad peavad järgmiseks 90 päevaks kõik tööd peatama ning valitsus jättis endale õiguse seda veel 90 päeva võrra pikendada.

Trumpi administratsiooni samm puudutab nii Connecticuti, Virginia kui ka Massachusettsi osariiki. Connecticuti osariigi demokraadist kuberner Ned Lamont ütles, et rääkis esmaspäeval siseminister Doug Burgumiga.  Lamonti sõnul ütles Burgum talle, et riikliku julgeoleku mure seisneb maapealsete radarite ohustamises. 

"Püüame võimalikult kiirelt asjasse selguse tuua, aga seni tuleb ilmselt kõik lõpetada. Ma arvan, et nad lihtsalt mõtlevad asju välja ja see on tõesti keeruline seltskond, kellega äri ajada," ütles Lamont. 

Virginia osariigi vabariiklasest esindajatekoja liige Jen Kiggans väljendas samuti pettumust siseministeeriumi otsuse pärast. Ta ütles, et on mitu kuud projekti kaitsmiseks teinud koostööd administratsiooni ja kuberner Glenn Youngkiniga.

"Jätkan võitlust selle nimel, et Virginia avamere tuuleenergia projekt saaks lõpule viidud, eriti kuna elektrienergia tarbijad on selle eest juba maksnud," ütles Kiggans.

Massachusettsi demokraadist kuberner Maura Healey nimetas viimast administratsiooni sammu ebaseaduslikuks ning lubas teha koostööd arendajatega, et tagada projektide lõpuleviimine. "See otsus jätab inimesed pühade ajal tööta," ütles Healey. 

Trump ise on korduvalt väljendanud oma vastuseisu tuuleenergiale ning lubas juba aasta alguses alustada võitlust tuuleparkide vastu.

"Me ei hakka seda tuuleasja tegema. Suured koledad tuulikud, need rikuvad teie naabruskonna ära," ütles Trump oma toetajatele 20. jaanuaril. 

USA avamere tuuleenergia sektor oli aga juba enne Trumpi Valgesse Majja naasmist suurtes raskustes. Palgad tõusid pärast pandeemiat järsult, kõrgemad intressimäärad suurendasid laenukulusid ning tööstusharu vaevasid veel mitmed tarnehäired. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

